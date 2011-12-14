Kadına değil polise rapor verilmiş!

T24 -

'İki inceleme bir soruşturma'

'Müfettişler cengizle görüştü'



Bu duruma nasıl 'darp yok' der?

Emniyete ifade verdi

Vatan gazetesinin haberine göre, iki polis memurundan Beyit Sezgen olaydan sonra gittiği Doktor Arpat Kandemir’e, “Saat 00.30’da Karabağlar Çetin Müzikhol’de olağan denetleme görevimi yaparken şahıs tarafından mukavemetle karşılaştım. Sağ kolumda ağrı var” dedi. Doktor Kandemir de bu şikâyeti sonrasında “muayene” ettiği Sezgen’in sağ dirseğinde 2x3 cm hiperemi saptandığını yazdı. Aynı şekilde Tekin Doğan da “Sağ elime darbe aldım” derken, muayene sonrasında rapora sağ el dorsede 0.5 cm yüzeysel sıyrık saptandığı yazıldı. “Sağ kolumda ağrı var” diyen Hakan Yörük içinse sağ kolda 2x3 cm mor ekimoz saptandığı yazıldı. Bu üç polis memurunun ifadelerinde Fevziye Cengiz’in “eliyle kolunu ittiği, elini tırmaladığı ve ittiği” iddiaları vardı. Ancak polis memurlarının karakoldaki feci dayaktan sonra gittikleri doktorda muhtemelen Fevziye Cengiz’i döverken oluşan “kol ağrıları”nı şikâyet olarak belirtmeleri dikkat çekti.Olayla ilgili 2 ayrı inceleme ile 1 soruşturma başlatıldı. Fevziye Cengiz’in “dövüldüm” şikayetini dinlemeyen ve mağdur kadını muayene etmeden sadece elindeki ve yüzündeki hafif lezyonları raporuna geçirdiği iddia edilen doktor Arpat Kandemir hakkında inceleme başlattı. İzmir Tabip Odası Başkanı Erdener Özer, olayın mutlaka araştırılması ve incelenmesi gerektiğine, ortada doktor tarafından işlenmiş bir suç söz konusuyla disiplin yönetmeliği gereğince işlem yapılacağına işaret etti.Özer, polislerin doktor üzerinde baskısının olup olmadığı sorusuna “Bizim bu konuyla ilgili, bu durumda bir hastaya nasıl yaklaşılması gerektiği aşikâr. Kanıta dayalı tıp verileri içinde bunu yapıyoruz. Bunun bir protokolü vardır ve bunu uyguluyoruz. Eğer bir hekim Hipokrat Yemini ettiyse bu protokole uymak zorundadır” dedi. HSYK da konuyla ilgili olarak savcılar hakkında inceleme başlattı. İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı idari soruşturma kapsamında göreve başlayan mülkiye müfettişleri de dün Fevziye Cengiz ve avukatı ile görüştü.Raporu veren Dr. Arpat Kandemir’le ilgili konuşan İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdener Özer, olayın mutlaka araştırılacağını söyledi. Görüntüleri izlediğini ve buna ’darp edilmemiştir’ raporu vermenin mümkün olmadığını savunan Özer, “Biz hekimimizin nasıl bir rapor verdiğini bilmiyoruz. Bu konuda yorum yapamayız ama tabii ki görüntülerden darp edilmemiş kişi izlenimi alınmıyor. Soruşturmanın sonucunu paylaşacağız” dedi.Büyük yankı uyandıran görüntülerin ardından Fevziye Cengiz, açığa alınan polis memurlarıyla ilgili yürütülen idari soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade verdi. Genç kadın, eşi Murat Cengiz ile birlikte, öğle saatlerinde, Konak’taki Emniyet Müdürlüğü binasına gitti. Avukatıyla birlikte Hukuk Şube Müdürlüğü’ne giren Fevziye Cengiz’in, açığa alınan polis memurlarıyla ilgili yürütülen idari soruşturma kapsamında ifadesine başvuruldu.