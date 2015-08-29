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Kadın zabıta ifade değiştirdi, AKP'li belediye başkanı cinayetten tutuklandı

Denizli'nin Kale ilçesinde öldürülen itfaiye eri Mehmet Ali Talay'ın cinayetini kadın zabıta memuru üstlenmişti

29 Ağustos 2015 00:45

Denizli'nin Kale İlçesi’nde, geçtiğimiz 29 Haziran’da öldürülen itfaiye eri Mehmet Ali Talay’ın (39) katil zanlısı olarak teslim olup, cezaevine giren kadın zabıta memuru N.Z.’nin (24) ifade değiştirmesi üzerine AKP'li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, cinayetten tutuklandı. N.Z.’nin ifadesinde Talay’ı başkan Hayla’nın öldürdüğünü, suçu kendisinin üstlenmesini söylediği öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kale İtfaiye Grubu’nda görevli itfaiye eri, evli bir çocuk babası Mehmet Ali Talay, geçen 29 Haziran’da Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Kale Orman İşletme Müdürlüğü yakınında otomobilinde tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayeti, sevgilisi olduğu ileri sürülen Kale Belediyesi zabıta görevlisi olarak çalışan N.Z. üstlendi. İlk ifadesinde itfaiye eri Talay’ın kendisiyle 8 ay boyunca zorla ilişkiye girdiğini belirten N.Z., "Yaşadıklarımı aileme anlatmakla tehdit edince öldürdüm" dedi. N.Z. ifadesinin ardından tutuklandı. 
 

İfadesini değiştirdi



Cezaevine konulan N.Z. ifadesine değiştirip, Cumhuriyet Savcısı’na tekrar ifade verdi. N.Z., savcıya verdiği ifadesinde, cinayeti AK Partili Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla’nın işlediğini, tabancayı eline verip, suçu üstlenmesini istediğini ileri sürdü. Savcılık tarafından büyük bir gizlilikle yürütülen soruşturma kapsamında BaşkanHayla, Kale ilçesinde gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hayla, tutuklandı. 

Öte yandan, Denizli Valiliği de çalışanlardan boş kağıda imza aldığı ileri sürülen Hayta, hakkında idari soruşturma başlatıldı.

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