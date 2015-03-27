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Dünya
Deutsche Welle

Kadın yönetici kotası Federal Konsey'de görüşülüyor

Almanya’da büyük şirketlerin yönetiminde daha fazla kadının söz sahibi olmasını öngören yasa tasarısı Federal Konsey'de ele alınıyor.

27 Mart 2015 11:12


Almanya’da hükümetin hazırladığı ve büyük şirketlerin yönetiminde daha fazla kadının söz sahibi olmasını öngören yasa taslağı bugün Federal Konsey'de görüşülüyor.

Federal Meclis'te daha önce kabul edilen tasarı borsaya kayıtlı 108 işletmenin denetim kurullarında 2016 yılından itibaren kadın oranının yüzde 30'a yükseltilmesini öngörüyor.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan koalisyonun hazırladığı yasa tasarısıyla, üç bin 500 kadar işletmeye de "esnek düzenleme" adı verilen, işletmelerin kadın kontenjanlarını kendilerinin belirleyeceği bir düzenleme getiriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaFederal KonseyMeclisBirlikSosyal Demokrat PartiDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/AG

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