Kadın yolcuyu "Şortlu kadının başına geleni biliyorsun" sözleriyle tehdit eden kişi serbest bırakıldı

Bursa'da metroda şort giydiği gerekçesiyle genç kadını sözle taciz ettiği iddia edilen M.A polisteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Hürriyet'in haberine göre, Deniz K., isimli kadın, Bursaray'da bir erkek yolcunun sözle saldırısına uğradığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Bursaray'da yaşandığı iddia edilen olay ile ilgili hareket geçen Bursa polisi Bursaray istasyonlarındaki güvenlik kameralarından şahsı tespit etti. 60 yaşındaki M.A., gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'nde getirildi.



'Tartıştık ama taciz etmedim'

M.A. polise verdiği ifadesinde, yüksek sesle müzik dinleyen bir genç yüzünden aralarında tartışma çıktığını, sözlü olarak tartıştıklarını söyledi. M.A.'nın "Ben kimseyi şortlu kadın ile tehdit edip, küfürlü konuşmadım. Sadece sözlü olarak tartıştık" dediği öğrenildi. M.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.