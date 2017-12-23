Kadın yolcunun göğüs ve karnına sardığı 1 kilo 42 gram eroin bulundu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-BİTLİS Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokakta uyuşturucu satan ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda sokak satıcısı üzerindeki 78 parça halinde eroin ile yakalanırken, yolcu otobüsünde de arama yapıldı. Yapılan aramada otobüste yolcu olarak seyehat eden N.P. isimli kadının üzerinden 1 kilo 42 gram eroin ele geçirildi.

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube görevlileri tarafından 22 Aralık günü çarşı merkezinde sokak satıcılarının tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yapıldığı sırada F.T. ve Y.G. isimli kişilere müdahale edildiği belirtildi. F.T. isimli şahıstan satışa hazır vaziyette 78 parça halinde eroin ele geçirildiği belirtildi. Olay ile ilgili yakalanan F.T. ve Y.G. isimli kişilerden F.T. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı kaydedildi. Açıklamanın devamında şöyle denildi:

\"Yine Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 23 Aralık günü ilimiz üzerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü kontrol amacıyla durdurulmuş, görülen şüphe üzerine araçta yolcu olarak seyahat eden N.P. isimli bayan şahsın göğüs ve karın bölgesine gizlenmiş halde toplam daralı ağırlığı 1 kilo 42.7 gram eroin ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili yakalanan N.P. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanmıştır.\"

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