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Kadın yolcu, halk otobüsü şoförünü bıçakladı

Polis tarafından gözaltına alınan Mansura A. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü

04 Mayıs 2017 14:14

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde halk otobüsüne binen bir kadın, çantasından çıkardığı bıçakla şoför Ferhan Yakın'ı karnından bıçakladı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ferhan Yakın yönetimindeki 59 ZC 475 plakalı halk otobüsü Kumyol Caddesi üzerindeki durağa yanaştı. Burada araca binen Mansura A., otobüs hareket edeceği sırada çantasından çıkardığı bıçakla sürücü Ferhan Yakın'ı henüz belirlenemeyen nedenle karnından bıçakladı.

Otobüsteki yolcular, Mansura A.'ya müdahale edip elindeki bıçağı aldıktan sonra durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Gözaltına alındı

 Ferhan Yakın, çağrılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yakın'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Mansura A. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 

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