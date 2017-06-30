T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kadın yazarlar ve Kadın Dernekleri Federasyonu da 'Adalet Yürüyüşü'ne katılıyor

Yürüyüşe katılacağını duyuran yazarlar arasında Aslı Erdoğan, Aslı Perker, Ceren Sözeri, Ayşegül Tözeren Şafak Pavey ve Ayşe Önal da var

30 Haziran 2017 23:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü"nün on altıncı günü geride kalırken Türkiye edebiyatının önde gelen kadın yazarları ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu da yürüyüşe katılacaklarını açıkladı. 

Federasyonun çağrısıyla 1 Temmuz’da bir araya gelecek olacak kadın örgütleri ve bağımsız katılımcılar, “Erkek Adalet Değil Gerçek Adalet İstiyoruz” talebiyle bir araya gelerek Adapazarı Akyazı Balbalı mevkiinde yürüyüşe katılacak.  Bunun yanı sıra kadın yazarlar Aslı Erdoğan, Aslı Perker, Ceren Sözeri, Belma Fırat, Hacer Yeni, Ilgın Sönmez, Nazlı Karabıyıkoğlu, Ayşegül Tözeren, Ruhan Bilkay, Karen Alguadiş, Ebru Nihan Celkan, 
Şafak Pavey ve Ayşe Önal da yürüyüşe katılacaklarını duyurdu.

Kadınlar, “Eşitlik yoksa adalet de yok” diyerek, çocuklar, LGBTİ’ler, KHK ile kapatılan sivil toplum kuruluşları ve işlerinden olmuş emekçiler, akademisyenler, karar mekanizmalarından uzaklaştırılan kadınlar için 'adalet' çağrısı yapacak.

Yürüyüşe ilişkin açıklama yapan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu üyesi Canan Güllü, cezasızlığın sıradan hale geldiğini ve siyasetin cezalandırılıp yasaklandığını söyledi. Kadınların mevcut siyasi iklimde öfkeli olduğuna dikkat çeken Güllü şunları kaydetti:

"Özgürlük ve adalet talebinin dahi tehdit olarak görüldüğü, kadına yönelik şiddetin neredeyse ödüllendirildiği mevcut siyasi iklimde kadınlar öfkeli. Hayatlarının kısıtlandığı, yargı kararlarının erkek egemen adalet çerçevesinde verildiği, iktidarın adaleti cinslerin sadece kendi arasındaki adalet olarak kurguladığı bir Türkiye’de bugün en çok kadınlar adaletten alacaklı. Gücünü gericilikten alan erkek şiddeti ve cezasızlığın son bulması için, tarikat yurtlarında tecavüze uğrayan bu ülkenin çocukları için adalet istiyoruz."

ETİKETLER

kadın yazaradalet yürüyüşüKadın Dernekleri Federasyonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24