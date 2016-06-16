Kadın dayanışma platformunun başkanı erkek oldu!

Giresun’un Görele ilçesinde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kadınlar bir araya gelerek, Görele Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Platformunu kurdu. Kurulan platformun kurucu başkanı ise erkek oldu.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Görele Belediyesi Halı Saha Sosyal Tesisleri'nde ilk toplantılarını düzenleyen Göreleli Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Platformu yapacakları çalışmalarla ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kurucu Başkan Ekrem Kefal, "Bugün insanlığın en önemli problemi, bireylerin, toplumların ve yönetimlerin insani değerlerden önemli ölçüde uzaklaşmış olmasıdır. Hayatımıza anlam veren sevgi, saygı, yardımlaşma, hoşgörü, milli ve manevi değerlere bağlılık gibi yüksek insani değerlerin toplum hayatımızdan çıkarılması insanlarımızı ve insanlığı bunalıma sokmuş ve mutsuz etmiştir. İnsanı, insan yapan tüm insani değerlerin sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik hayatımızda yeniden etkin bir şekilde yaşanması, insanımızın mutluluğuna, toplumsal uzlaşmaya, barışa ve demokrasimizin güçlenmesine, milli ve manevi değerlerin yücelmesine çok önemli katkılar sağlayacaktır. Diğer taraftan sevgiyi, saygıyı, yardımlaşmayı ve hoşgörüyü kaybettiğimiz toplum hayatında ayırımcılık, ön yargılı fikirler, ideolojik yaklaşımlar, maddiyatçılık ve menfaatçilik insani değerleri oldukça zayıflatmış ve aşındırmış, adeta hayatımızdan silip yok etmiştir. İşte bu sebeplerden dolayı, ‘Göreleli Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Platformu’ insani, milli, manevi, çevresel değerler ve demokrasi konusunda son derece duyarlı olacak, bu konularla ilgili olarak toplumu bilgilendirecek, değişik etkinliklerde bulunacak, raporlar ve projeler hazırlayacaktır” dedi.

Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın kaldırılarak somut eşitliğin sağlanması için mücadele edeceklerini belirten Başkan Kefal, "Toplumda ve yasalarda kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına ve eşit hakların uygulamaya yansımasına destek oluşturmak, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet mağdurlarını korumak ve bu kişilere destek vermek için kapsamlı tedbirler tasarlamak, bunun için yasal, toplumsal çalışmalar yapacaktır. İnsani değerler ve demokrasi görevi ile insanımızın Türk ve İslam topluluklarının mutluluğuna, toplumsal uzlaşmaya, barışa ve demokrasinin güçlenmesine katkı sağlamak. İnsanları doğru bilgilendirerek, güçlü bir sivil toplum iradesi oluşturmak. Özellikle de İlçemizin sosyoekonomik, sosyokültürel, çevre - şehircilik ve sosyal hayatın her alanında toplumsal mutabakatın sağlanması için ilçemizin çağdaş bir şehir olma yolundaki kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına proje sunmak, yapılan güzel faaliyetlerde ilgilileri takdir etmek, eksik ve yanlışlıklarda da ilgilileri ikaz etmek. Gerektiğinde bunları kamuoyu ile paylaşarak Görele lobisi oluşturmak, Görelelilik bilincini geliştirmek ve Görele için birlikte hareket etmeyi amaçlamaktadır" şeklinde konuştu.