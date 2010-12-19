Kadın vekillere pırlanta yüzük jesti

T24 - İtalya'nın 'skandal' Başbakanı Berlusconi kadın vekillerle senatörlere Noel hediyesi olarak pırlanta yüzük verdi. Muhalefet tepkili.



İtalya’da hakkındaki binbir yolsuzluk suçlamasının üzerine seks skandallarının binmesine rağmen bu hafta güvenoylamasını başarıyla atlatan Başbakan Silvio Berlusconi, Noel hediyesi olarak partisinin 24 kadın milletvekili ile 13 kadın senatörüne birer yüzük hediye etti. Üzerinde küçük pırlantalar olan, İtalyan bayrağının yeşil, beyaz ve kırmızı renkleriyle süslü yüzüklerin her birinin değeri 1750 dolar.

Yüzükleri üreten ünlü İtalyan pırlantacı Recarlo’ya göre Berlusconi yüzükleri şahsen seçmiş. Berlusconi’nin bu ‘son derece cömert’ olarak nitelenen hediyesi şıklığıyla da partisinin kadın vekilleri arasında beğeni topladı. Eski faşist diktatör Benito Mussolini’nin milletvekili torunu Alessandra Mussolini, “Çok güzel ve zevkli bir hediye. Ben ve diğer kadın vekiller çok minnettarız. Başbakanımız her zaman çok cömerttir” sözleriyle duygularını dile getirdi.



Ekonomik krizde uygunsuz

Öte yandan Berlusconi’nin ‘göz alıcı’ hediyeleri muhalefetin tepkilerine neden olurken, hediyelerin tam da Berlusconi’nin bu hafta sadece üç oy farkla kazandığı güvenoylamasında oy satın aldığı iddialarının üstüne gelmesi dikkat çekti. Oy satın alma iddiaları hakkında muhalefetteki merkez solcu İtalyan Değerleri Partisi’nin lideri, eski ‘Temiz Eller’ savcısı Antonio Di Pietro’nun şikâyeti üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Aynı partiden Senatör Massimo Donadi de “İtalya ekonomik olarak zordayken ve pek çok vatandaşımız işini kaybetme tehlikesi yaşarken zaten ayrıcalıklı hayatları olan vekillere pahalı hediyeler sunulması çok uygunsuz” sözleriyle Başbakan’a tepki gösterdi. Berlusconi’nin hem üniversite reformunu hem de Senato ve Meclis’ten güvenoyu almasını protesto eden gençler Roma’yı savaş alanına çevirmişti.

Berlusconi geçen ay verdiği bir partiye davet ettiği 17 yaşındaki Faslı bir dansöze de 7 bin euro değerinde bir inci kolye hediye edince eleştirilere hedef olmuştu. Başbakan’ın sözcüsü ise Berlusconi’nin her sene bütün vekillerine Noel hediyesi verdiğini, ancak bu sene erkek vekillerin hediyelerinin henüz ulaştırılamadığını açıkladı.