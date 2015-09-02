Kadın ve LGBTİ örgütlerinden barış çağrısı: Eşit ve özgür bir yaşam ancak barış ortamında mümkündür!

Kadın ve LGBTİ örgütleri, silahlı ve silahsız tüm taraflara çağrıda bulunarak, "Artık bir durun!" dedi. Barış için ortak bir deklarasyon yayınlayan örgütler, haklı haksız tartışmasının bir kenara bırakılmasını talep ederek, "Öldürmeye değil, yaşatmaya çalışın! Biz kadınlar ölümün değil, yaşamın tarafındayız. Silahları susturun! Diyalog ve müzakereler başlasın! Demokratik çözüm yolları hayata geçirilsin!" ifadelerini kullandı.
"Herkese sesleniyoruz!" başlığıyla yayımlanan deklarasyonda, ayrımcılığın ortadan kalkmasının, adaletin tesis edilebilmesinin, eşit ve özgür bir yaşamın ancak barış ortamında mümkün olduğunu belirtti. "Biz, yok sayılmanın, yok edilmenin anlamını hayatlarımızdan, verdiğimiz mücadeleden iyi biliriz. Barış için ısrar edeceğiz" ifadelerine yer verilen çağrının tam metni şu şekilde:
"Biz bu ülkenin kadınları, barış istiyoruz. Savaşın, çatışmanın kıyıcılığını daha kaç kuşak yaşayacak? Telafisi olmayan bunca acıyla ne yapacağız?
Seçime beş kala iktidarın 'dondurduğunu' ilan etmesiyle çözüm süreci ortadan kalktı. Savaş dili eskisinden de beter biçimde geri döndü. Kanı yerde kalmayacak dedikleriniz, bizim çocuklarımız. Feda edebileceğinizi söyledikleriniz, bizim çocuklarımız, bizim yakınlarımız. Öldürdükleriniz, bizim çocuklarımız.
Nasıl bir Meclis, nasıl bir ülke istediğimizi oylarımızla anlattık. İrademiz hiçe sayıldı. Bombalamalar, yangınlar, misillemeler sardı etrafımızı. Bir ayda onlarca insanımız öldü. Onların yasını tutmak yerine yeni kayıpların korkusunu duyurdunuz. Biz seçimimizi savaştan yana yapmadık. Yürürlükteki antidemokratik hukuka bile uymayan bir olağanüstü hal rejimine oy vermedik. Ne bombalara, ne misillemelere ne infazlara ne de sabotajlara ihtiyacımız var.
Biz kadınlar, bir savaş ve çatışma ortamını kabul etmeyeceğimizi buradan ilan ediyoruz. Silahlı, silahsız tüm taraflara “artık bir durun” diyoruz. Haklı haksız tartışmasını bir kenara bırakarak, “o başladı, bu başladı” demeden DURUN! Öldürmeye değil, yaşatmaya çalışın! Biz kadınlar ölümün değil, yaşamın tarafındayız. Silahları susturun! Diyalog ve müzakereler başlasın! Demokratik çözüm yolları hayata geçirilsin! Ki barışa dair umudumuz, beklentimiz hayat bulabilsin. Barış için gerçek adımlar atılsın ki bu ülkenin çocuklarının bir geleceği olabilsin.
Biz kadınlar barıştan asla vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir savaş çığırtkanlığına, kışkırtıcılığına prim vermeyeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki ayrımcılığın ortadan kalkması, adaletin tesis edilebilmesi hepimiz için eşit ve özgür bir yaşam ancak barış ortamında mümkündür. Biz, yok sayılmanın, yok edilmenin anlamını hayatlarımızdan, verdiğimiz mücadeleden iyi biliriz. Barış için ısrar edeceğiz."
1 Eylül 2015
Adalar Vakfı Kadın Çalışma Grubu
Adalet Eşitlik ve Özgürlük İçin Kadın Grubu
Adana Kadın Da(ya)nışma ve Sığınma Evi Derneği (AKDAM)
Adıyaman Kadın Yaşam Dernegi/ AKAYDER
Ankara Feminist Kolektif
Ankara KA.DER
Antakya Kaws Kuzah Lgbti Topluluğu
Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği
Ataşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi
Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu (AKL TK)
Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi
Bağımsız Kadın Derneği (Mersin)
Barış İçin Akademisyen'lerden Kadınlar
Barış İçin Kadın Girişimi
Batman Selis Kadın Danışmanlık Merkezi
Buca Evka-1Kadın Kültür ve Dayanışma Evi Derneği (BEKEV)
Bodrum Kadın Dayanışma Derneği
CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD)
Çanakkale El Emeğini Değerlendirme ve Kadın Dayanışma Merkezi (ELDER)
Çanakkale Girişimci Kadınlar Kooperatifi
Çanakkale Kadın Platformu
Çukurova Kent Konseyi Kadın Meclisi
Deli Kadın Dergisi
Dış Politikada Kadınlar (Women in Foreign Policy)
Didim Kibele Kadın Derneği
Disk/Dev Sağlık İş Sendikası'ndan Kadınlar
DİSK/Genel-iş İstanbul Kadın Komisyonu
Disk Kadın Komisyonu
Ekmek ve Gül Dergisi
Engelli Kadın Derneği (ENG-KAD)
Erktolia
Erzincan Katre Kadın Oluşumu
Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği
Eşitlik İzleme Kadın Grubu (EŞİTİZ)
Eşit Yaşam Derneği
Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu
Ev Hanımları Dayanışma ve Kalkındırma Derneği/ EVKAD
Femin & Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği Genel Merkez ve Şubeleri
Filmmor
Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği
Gülsuyu Gülensu Dayanışma Evi
Gündem Çocuk Derneği Kadın Grubu
Günebakan Kadın Derneği
Haklı Kadın Platformu
Hatay Mor Dayanışma Kadın Derneği
Hevi Lgbti Derneği
İHD Kadın Sekreterliği
İHD İstanbul Şubesi Kadın Komisyonu
İstanbul Feminist Kolektif
İstanbul Lgbti Dayanışma Derneği
İTÜ Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Kulübü -Cins Arı
İzmir Amargi
İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi
İzmir Çiğli Kadın Emeğini Değerlendirme Dayanışma ve Kültür Evi Derneği (ÇEKEV)
İzmir Feminist Kolektif
İzmir KA.DER
İzmir Kadın Dayanışma Derneği
Kadıköy Kent Konseyi Kadın Meclisi
Kadın Adayları Destekleme Derneği Genel Merkezi (KADER)
Kadın Çalışmaları Derneği
Kadın Dayanışma Vakfı
Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği (KEİD)
Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar (KEFA)
Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformu
Kadın Emeği Kolektifi – (Altı Şubesi)
Kadın Haklarını Koruma Derneği
Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği
Kadın Partisi
Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi
Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği
Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği
Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)
Kadın Yazarlar Derneği
KAMER Vakfı Diyarbakır Merkez
Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği
Karya Kadın Derneği
Kaos GL
Kayseri Kadın Dayanışma Derneği
KESK Kadın Meclisi
Kırmızı Biber Derneği
Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği
Kibele Altınokta Kadın Dergisi
Koza Kadın Derneği
KÖM - Kadın Özgürlük Meclisi
Lambdaistanbul Lgbti Dayanışma Derneği
Lgbti Barış Girişimi
Mavigöl Kadın Derneği
Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği (Mor Salkim Women's Solidarity Association)
Muğla Emek Benim Kadın Derneği
Muğla Kadın Dayanışma Grubu
Muş Kadın Çatısı
Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi
Pembe Hayat Lgbtt Dayanışma Derneği
Pendik Kadın Dayanışma Derneği
Petrol-İş Kadın Dergisi
Sosyalist Feminist Kolektif
SPoD Lgbti
TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu
Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP) Kadın Komisyonu
Trans Danışma Merkezi Derneği
Türk Kadınlar Birliği
Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik Kadın Sağlığı Kolu
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)
Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği
Van Kadın Derneği/ VAKAD
Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (Yaka Koop)
Yaşamevi Kadın Kooperatifi
Yeşilpınar Kadınları Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği - Hatay