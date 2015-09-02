Kadın ve LGBTİ örgütlerinden barış çağrısı: Eşit ve özgür bir yaşam ancak barış ortamında mümkündür!

Kadın ve LGBTİ örgütleri, silahlı ve silahsız tüm taraflara çağrıda bulunarak, "Artık bir durun!" dedi. Barış için ortak bir deklarasyon yayınlayan örgütler, haklı haksız tartışmasının bir kenara bırakılmasını talep ederek, "Öldürmeye değil, yaşatmaya çalışın! Biz kadınlar ölümün değil, yaşamın tarafındayız. Silahları susturun! Diyalog ve müzakereler başlasın! Demokratik çözüm yolları hayata geçirilsin!" ifadelerini kullandı.

"Herkese sesleniyoruz!" başlığıyla yayımlanan deklarasyonda, ayrımcılığın ortadan kalkmasının, adaletin tesis edilebilmesinin, eşit ve özgür bir yaşamın ancak barış ortamında mümkün olduğunu belirtti. "Biz, yok sayılmanın, yok edilmenin anlamını hayatlarımızdan, verdiğimiz mücadeleden iyi biliriz. Barış için ısrar edeceğiz" ifadelerine yer verilen çağrının tam metni şu şekilde:

"Biz bu ülkenin kadınları, barış istiyoruz. Savaşın, çatışmanın kıyıcılığını daha kaç kuşak yaşayacak? Telafisi olmayan bunca acıyla ne yapacağız?

Seçime beş kala iktidarın 'dondurduğunu' ilan etmesiyle çözüm süreci ortadan kalktı. Savaş dili eskisinden de beter biçimde geri döndü. Kanı yerde kalmayacak dedikleriniz, bizim çocuklarımız. Feda edebileceğinizi söyledikleriniz, bizim çocuklarımız, bizim yakınlarımız. Öldürdükleriniz, bizim çocuklarımız.

Nasıl bir Meclis, nasıl bir ülke istediğimizi oylarımızla anlattık. İrademiz hiçe sayıldı. Bombalamalar, yangınlar, misillemeler sardı etrafımızı. Bir ayda onlarca insanımız öldü. Onların yasını tutmak yerine yeni kayıpların korkusunu duyurdunuz. Biz seçimimizi savaştan yana yapmadık. Yürürlükteki antidemokratik hukuka bile uymayan bir olağanüstü hal rejimine oy vermedik. Ne bombalara, ne misillemelere ne infazlara ne de sabotajlara ihtiyacımız var.



Biz kadınlar, bir savaş ve çatışma ortamını kabul etmeyeceğimizi buradan ilan ediyoruz. Silahlı, silahsız tüm taraflara “artık bir durun” diyoruz. Haklı haksız tartışmasını bir kenara bırakarak, “o başladı, bu başladı” demeden DURUN! Öldürmeye değil, yaşatmaya çalışın! Biz kadınlar ölümün değil, yaşamın tarafındayız. Silahları susturun! Diyalog ve müzakereler başlasın! Demokratik çözüm yolları hayata geçirilsin! Ki barışa dair umudumuz, beklentimiz hayat bulabilsin. Barış için gerçek adımlar atılsın ki bu ülkenin çocuklarının bir geleceği olabilsin.



Biz kadınlar barıştan asla vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir savaş çığırtkanlığına, kışkırtıcılığına prim vermeyeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki ayrımcılığın ortadan kalkması, adaletin tesis edilebilmesi hepimiz için eşit ve özgür bir yaşam ancak barış ortamında mümkündür. Biz, yok sayılmanın, yok edilmenin anlamını hayatlarımızdan, verdiğimiz mücadeleden iyi biliriz. Barış için ısrar edeceğiz."



1 Eylül 2015



Adalar Vakfı Kadın Çalışma Grubu

Adalet Eşitlik ve Özgürlük İçin Kadın Grubu

Adana Kadın Da(ya)nışma ve Sığınma Evi Derneği (AKDAM)

Adıyaman Kadın Yaşam Dernegi/ AKAYDER

Ankara Feminist Kolektif

Ankara KA.DER

Antakya Kaws Kuzah Lgbti Topluluğu

Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği

Ataşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi

Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu (AKL TK)

Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi

Bağımsız Kadın Derneği (Mersin)

Barış İçin Akademisyen'lerden Kadınlar

Barış İçin Kadın Girişimi

Batman Selis Kadın Danışmanlık Merkezi

Buca Evka-1Kadın Kültür ve Dayanışma Evi Derneği (BEKEV)

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği

CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD)

Çanakkale El Emeğini Değerlendirme ve Kadın Dayanışma Merkezi (ELDER)

Çanakkale Girişimci Kadınlar Kooperatifi

Çanakkale Kadın Platformu

Çukurova Kent Konseyi Kadın Meclisi

Deli Kadın Dergisi

Dış Politikada Kadınlar (Women in Foreign Policy)

Didim Kibele Kadın Derneği

Disk/Dev Sağlık İş Sendikası'ndan Kadınlar

DİSK/Genel-iş İstanbul Kadın Komisyonu

Disk Kadın Komisyonu

Ekmek ve Gül Dergisi

Engelli Kadın Derneği (ENG-KAD)

Erktolia

Erzincan Katre Kadın Oluşumu

Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği

Eşitlik İzleme Kadın Grubu (EŞİTİZ)

Eşit Yaşam Derneği

Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu

Ev Hanımları Dayanışma ve Kalkındırma Derneği/ EVKAD

Femin & Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği Genel Merkez ve Şubeleri

Filmmor

Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği

Gülsuyu Gülensu Dayanışma Evi

Gündem Çocuk Derneği Kadın Grubu

Günebakan Kadın Derneği

Haklı Kadın Platformu

Hatay Mor Dayanışma Kadın Derneği

Hevi Lgbti Derneği

İHD Kadın Sekreterliği

İHD İstanbul Şubesi Kadın Komisyonu

İstanbul Feminist Kolektif

İstanbul Lgbti Dayanışma Derneği

İTÜ Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Kulübü -Cins Arı

İzmir Amargi

İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi

İzmir Çiğli Kadın Emeğini Değerlendirme Dayanışma ve Kültür Evi Derneği (ÇEKEV)

İzmir Feminist Kolektif

İzmir KA.DER

İzmir Kadın Dayanışma Derneği

Kadıköy Kent Konseyi Kadın Meclisi

Kadın Adayları Destekleme Derneği Genel Merkezi (KADER)

Kadın Çalışmaları Derneği

Kadın Dayanışma Vakfı

Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği (KEİD)

Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar (KEFA)

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformu

Kadın Emeği Kolektifi – (Altı Şubesi)

Kadın Haklarını Koruma Derneği

Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği

Kadın Partisi

Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi

Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği

Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği

Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)

Kadın Yazarlar Derneği

KAMER Vakfı Diyarbakır Merkez

Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği

Karya Kadın Derneği

Kaos GL

Kayseri Kadın Dayanışma Derneği

KESK Kadın Meclisi

Kırmızı Biber Derneği

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

Kibele Altınokta Kadın Dergisi

Koza Kadın Derneği

KÖM - Kadın Özgürlük Meclisi

Lambdaistanbul Lgbti Dayanışma Derneği

Lgbti Barış Girişimi

Mavigöl Kadın Derneği

Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği (Mor Salkim Women's Solidarity Association)

Muğla Emek Benim Kadın Derneği

Muğla Kadın Dayanışma Grubu

Muş Kadın Çatısı

Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi

Pembe Hayat Lgbtt Dayanışma Derneği

Pendik Kadın Dayanışma Derneği

Petrol-İş Kadın Dergisi

Sosyalist Feminist Kolektif

SPoD Lgbti

TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP) Kadın Komisyonu

Trans Danışma Merkezi Derneği

Türk Kadınlar Birliği

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik Kadın Sağlığı Kolu

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği

Van Kadın Derneği/ VAKAD

Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (Yaka Koop)

Yaşamevi Kadın Kooperatifi

Yeşilpınar Kadınları Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği - Hatay

