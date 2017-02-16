T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Kadın ve eşcinselleri tacize hapis cezası önerisi

Hollanda'da iktidar ortağı İşçi Partisi (PvdA) Milletvekili Ahmed Marcouch, sokakta kadınlara ve eşcinsellere yönelik cinsel veya sözlü tacizin hapis cezasıyla cezalandırılması için yasa önerisinde bulundu.

16 Şubat 2017 01:12

Hollanda'da iktidar ortağı İşçi Partisi (PvdA), sokakta kadınlara ve eşcinsellere yönelik elle sarkıntılık ya da sözlü tacizde bulunanlara hapis cezasına çarptırılmasını istiyor.

İşçi Partisi Milletvekili Ahmed Marcouch tarafından, sokakta cinsel tacizin caydırıcı hale getirilmesi amacıyla hazırlanan yasa önerisi meclise sunuldu.

Öneriye göre, sokakta kadınlara ya da eşcinsellere yönelik laf atma, takip etme, elle sarkıntılıkta bulunmak ceza kapsamına akınacak.

Bu tür uygunsuz davranışlar sergileyenler, 3 ay hapis ya da ağır para cezasına çarptırılacak.

Önerinin sahibi Marcouch, sokakta cinsel tacizin huzuru bozduğunu ve özellikle kadınları mağdur ettiğini belirtti.

Milletvekili, taciz kurbanlarına "kendinizi savunmak için kursa gidin ya da altta kalmayın cevabını verin" gibi öneriler yerine, zanlıların cezalandırılması gerektiğini savundu.

Marcouch, sokakta cinsel tacizin insanların özgürlüğünü kısıtladığına işaret etti. Taciz korkusu nedeniyle özellikle büyük kentlerde kadınların bazı bölgelere gidemediklerini ya da farklı giyinmeye çalıştıklarını söyledi.

Başta Amsterdam olmak üzere bazı büyük şehirler sokakta cinsel tacizi yasaklama konusunda çalışma yapıyor. Ancak belediyelerin bu konuda yetkisi sınırlı. Bu nedenle yasa önerisinde, belediyelerin tacizcilerin cezalandırılması konusundaki yetkilerinin arttırılması da yer alıyor.

Düzenleme ile, sokakta cinsel taciz "suç" yerine "yasa ihlali" olarak tanımlanıyor. İhlalin ispatlanmasının suça göre daha kolay olduğu belirtilerek, böylece tacize karşı daha caydırıcı önlemler alınabileceği vurgulanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HollandaPartisiMilletvekili Ahmed MarcouchPartisi Milletvekili Ahmed MarcouchMarcouchTacizAmsterdamAncakBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24