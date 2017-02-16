Kadın ve eşcinselleri tacize hapis cezası önerisi

Hollanda'da iktidar ortağı İşçi Partisi (PvdA), sokakta kadınlara ve eşcinsellere yönelik elle sarkıntılık ya da sözlü tacizde bulunanlara hapis cezasına çarptırılmasını istiyor.

İşçi Partisi Milletvekili Ahmed Marcouch tarafından, sokakta cinsel tacizin caydırıcı hale getirilmesi amacıyla hazırlanan yasa önerisi meclise sunuldu.

Öneriye göre, sokakta kadınlara ya da eşcinsellere yönelik laf atma, takip etme, elle sarkıntılıkta bulunmak ceza kapsamına akınacak.

Bu tür uygunsuz davranışlar sergileyenler, 3 ay hapis ya da ağır para cezasına çarptırılacak.

Önerinin sahibi Marcouch, sokakta cinsel tacizin huzuru bozduğunu ve özellikle kadınları mağdur ettiğini belirtti.

Milletvekili, taciz kurbanlarına "kendinizi savunmak için kursa gidin ya da altta kalmayın cevabını verin" gibi öneriler yerine, zanlıların cezalandırılması gerektiğini savundu.

Marcouch, sokakta cinsel tacizin insanların özgürlüğünü kısıtladığına işaret etti. Taciz korkusu nedeniyle özellikle büyük kentlerde kadınların bazı bölgelere gidemediklerini ya da farklı giyinmeye çalıştıklarını söyledi.

Başta Amsterdam olmak üzere bazı büyük şehirler sokakta cinsel tacizi yasaklama konusunda çalışma yapıyor. Ancak belediyelerin bu konuda yetkisi sınırlı. Bu nedenle yasa önerisinde, belediyelerin tacizcilerin cezalandırılması konusundaki yetkilerinin arttırılması da yer alıyor.

Düzenleme ile, sokakta cinsel taciz "suç" yerine "yasa ihlali" olarak tanımlanıyor. İhlalin ispatlanmasının suça göre daha kolay olduğu belirtilerek, böylece tacize karşı daha caydırıcı önlemler alınabileceği vurgulanıyor.