Kadın ve erkeklerin birlikte ibadet ettiği caminin kurucularından Seyran Ateş'e koruma

Almanya'da kadın ve erkeklerin birlikte ibadet ettiği Berlin'deki İbn-i Rüşd Goethe Camii'nin kurucularından Seyran Ateş'in ölüm tehditleri alması üzerine 24 saat koruma tahsis edildiği bildirildi.

Die Welt am Sonntag gazetesi, Ateş'in yaklaşık yüz ölüm tehdidi aldığını ve bunun üzerine Federal Emniyet Teşkilatı'nın kendisine 24 saat koruma verdiğine yer verdi.

Gazetede, kadın ve erkeklerin birlikte ibadet ettiği ve kadınların da başları açık ibadet edip vaaz verebildikleri liberal cami nedeniyle Ateş'e federal bakan düzeyindeki kişilere verilen seviyede koruma sağlandığı belirtildi.

Erdoğan'ın caminin kapatılmasını talep ettiği iddia edildi

Haberde ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İbn-i Rüşd Goethe Camii'nin kapatılmasını Federal Hükümet'ten talep ettiği iddia edildi. Ateş'in gazeteye yaptığı açıklamada bu konudaki talebi doğruladığı bilgisi yer aldı.

Kadın hakları savunucusu Seyran Ateş, "Bu durumun Erdoğan'ın demokrasiyi hiç anlamayan, demokrasiyi istemeyen bir düşünce yapısı olduğunu bir kez daha gösterdiğini ve Erdoğan'ın kişisel özgürlüklerden yana olmadığını" ifade etti.

Alman Dışişleri: Bu yönde bir talep bulunmuyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise Erdoğan'ın bu konuda bir talebi olup olmadığına yönelik Die Welt am Sonntag gazetesinin sorusuna, "Türk Hükümeti'nin bu konuda Federal Hükümet'ten bir talebi olduğuna dair bilgi sahibi değiliz" cevabını verdi.

İbn-i Rüşd-Goethe Camii, kadın hakları savunucu Seyran Ateş'in başını çektiği bir grup tarafından, Berlin'deki Protestan Johannis Kilisesi çatısı altında ayrı bir mekanda açılmıştı.

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DW/KNA/AFP,GA/ÖA