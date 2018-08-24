Kadın ve erkeklerin bir arada olmasını eleştiren imam gözaltına alındı

Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram imamı Şeyh Saleh al-Talib, bir vaazında kadın ve erkeklerin bir arada olmasını eleştirdiğini için gözaltına alındığı iddia edildi.

euronews'te yer alan habere göre, sosyal medyada insan hakları savunuculuğu yapan Prisoners of Concie adlı grup da söz konusu imanın gözaltına alındığını doğruladı.

Suudi Arabistan yetkilileri olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

İmam Talib’in sözleri Suudi politikalarını doğrudan hedef almasa da Kral Muhammed bin Salman son dönemlerde kadınların sosyal aktivitelere katılımını esneten düzenlemeler yapmıştı.

Tutuklanan ilk imam değil

Muhammed bin Salman 2017 Haziran’da prens olduğundan beri çok sayıda imam, kadın hakları savunucusu ve kraliyet ailesinden insan gözaltına alındı. Ülkenin önde gelen imamlarından Salman al-Awdah ve Awad al-Qarni Müslüman Kardeşler’e üye olmaları, Safar al-Hawali ise kraliyet ailesini İsrail’le beraber hareket ettiklerini ileri süren bir kitap yazması sebebiyle tutuklanmışlardı.