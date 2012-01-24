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Dünya

Kadın ve çocuklardan önce Rus zenginler

İtalya’da kaza yapan yolcu gemisinde bulunan Rus zenginlerin, rüşvet vererek filikalara kadın ve çocuklardan önce bindiği öne sürüldü.

24 Ocak 2012 02:00

T24 - İtalya’da kaza yapan yolcu gemisinde bulunan Rus zenginlerin, rüşvet vererek filikalara kadın ve çocuklardan önce bindiği öne sürüldü.



Giglio Adası açıklarındaki kayalıklara çarpan ''Costa Concordia'' isimli gemide arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, geminin 4 numaralı köprüsünde bulunan internet kafede iki kadın cesedine daha ulaştı. Böylece ölü sayısının 15'e yükseldi. 20 kişinden ise halen haber yok.

Kazayla ilgili iddialar da bitmek bilmiyor. Gemide bulunan Rus zenginlerin, kaza sırasında filikalara binebilmek için görevlilere rüşvet verdiği iddia edildi.

Adada bulunanlar, kazanın ardından kıyıya önce Rusça konuşan, iyi giyimli yolcuların geldiğini aktardı.


Kaptan sarhoş değilmiş

Bu arada, olay anında alkollü olup olmadığı test edilen gemi kaptanı Francesco Schettino'nun test sonuçlarında, herhangi bir alkollü ya da yasaklı maddeye rastlanmadığı kaydedildi.

114 bin 500 ton ağırlığındaki ''Costa Concordia'' isimli kruvaziyer, 4234 kişiyle 13 Ocak Cuma günü yerel saatle 19.00'da başkent Roma'nın batısındaki Civitavecchia kentinden kuzeybatıdaki Savona kentine doğru yol almak için hareket etmişti.

Dev gemi, yerel saatle 21.45 sularında Toskana Bölgesi sahillerindeki Giglio Adası açıklarında kayalıklara çarparak, kaza yapmıştı.


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