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Spor

Kadın ve çocuklara maçlar ücretsiz olacak

Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, yapılacak düzenlemeyle kadın ve çocukların

09 Eylül 2011 03:00

T24 - Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, yapılacak düzenlemeyle kadın ve çocukların statlara ücretsiz gireceğini söyledi.

Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar yarın başlayacak Spor Toto Süper Lig öncesi açıklama yaptı.

Aydınlar, yapılacak yeni düzenlemeyle kadın ve çocukların statlara ücretsiz gireceğini söyledi.

Aydınlar, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Yasal düzenlemelerini kısa sürede tamamlayarak, son derece önemli olduğunu düşündüğümüz iki önemli yeniliği Türk futboluna getirmeye karar verdik.

İlk yeniliğimiz; ülke futbolunu güzelleştirmek ve futbol dünyamıza renk katmak üzere kadınlarımıza sorumluluk vermek olacak.

Kadınlarımızı ve 16 yaş altındaki çocuklarımızı statlarımıza davet ediyoruz. Kısa sürede tamamlayacağımız düzenlemeyle, kadın ve çocuklarımızı statlara ücretsiz alacak, oluşacak ekonomik yükü de Türkiye Futbol Federasyonu olarak karşılayıp kulüplerimizin gelir hanesine yazacağız. Böylelikle kadınlarımız ve çocuklarımız, tuttukları takıma destek verip renk katarken aynı zamanda gelirlerinin artmasına da katkıda bulunuyor olacaklar.

İkinci yeniliğimiz "Fair-Play" ile ilgili olacak. Güzel futbolu, dürüst oyunu sadece cezalar ve kurallarla sağlayamazsınız. Doğru yapanı, dürüst oynayanı, futbolun güzelliklerini, sporun değerlerini öne çıkaranları ödüllendirmeyi amaçlıyoruz. Bu amaçla, tüm dünyaya da örnek olacak şekilde büyük bir Fair-Play fonu oluşturacağız. Ülkemizde Fair-Play sıralamasında öne çıkanlar, puan sıralamasında şampiyon kadar para ödülü kazanıyor olacaklar."



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