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Spor

Kadın ve çocuklar milli maça ücretsiz girebilecek İSTANBUL (A.A)

08 Ekim 2011 14:42

-Kadın ve çocuklar milli maça ücretsiz girebilecek İSTANBUL (A.A) - 08.10.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Almanya milli maçından sonra 11 Ekim Salı akşamı oynanacak Türkiye-Azerbaycan maçı için de kadın ve 16 yaş altı çocuklara ücretsiz yer ayırdı. TFF'den alınan bilgiye göre, A Milli Takım'ın 2012 Avrupa Şampiyonası grup elemelerindeki son maçı olan Azerbaycan karşılaşması için kadın ve 16 yaş altı çocuklara doğu tribününden toplam 3 bin 270 bilet ayrıldı. Kadın ve 16 yaş altı çocuklar biletlerini yarın ve 10 Ekim Pazartesi günü saat 11.00-17.00 arası açık olacak Biletix gişesinden alabilecek. Gişe, Türk Telekom Arena metro çıkışında yer alacak. Biletix gişesi, kontenjan dahilinde ayrılan 3 bin 270 bilet tükendiğinde kapanacak. Türkiye-Azerbaycan milli maçını, kadınlar ile 01.01.1996 tarihinde ve daha sonra doğmuş çocuklar ücretsiz izleyebilecek. Kadın ve 16 yaş altı futbolseverler davetiye niteliğindeki biletlerini, gişeden üzerinde vatandaşlık numarası bulunan kimliklerini göstererek alabilecek. Kadın ve 16 yaş altı çocuklar, turnikelerden, TC kimlik belgelerini ve davetiye niteliğindeki biletlerini göstererek girebilecek.

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