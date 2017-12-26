T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kadın ve çocuğu ısıran eşek kuduz çıkınca köy karantinaya altına alındı

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesine bağlı Alitaş köyünde bir kadın ve çocuğu ısıran bir eşeğin kuduz olduğunrun tespit edilmesinden sonra köy karantinaya alındı

26 Aralık 2017 18:35

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Ergani ilçesine bağlı Alitaş köyünde bir kadın ve çocuğu ısıran bir eşeğin kuduz olduğunrun tespit edilmesinden sonra köy karantinaya alındı. İlçe Kaymakamı Mesut Çoban, \"Alitaş köyümüzde görülen kuduz şüphesi üzerine, yetkili birimlerimizce söz konusu bölgede vatandaşlarımız ve hayvanlar aşılanarak köylere giriş ve çıkışlar kontrol altına alınmıştır\" dedi. 
Ergani ilçesine bağlı Alitaş köyünde bir eşşeğin bir kadın ve bir çocuğu ısırması üzerine köylüler durumu Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü\'ne bildirdi. Alitaş köyünde kuduz şüphesi bulunan bir eşek, ekipler tarafından kafası kesilerek Elazığ Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü\'ne gönderildi. Yapılan tetkikler sonucunda eşeğin kuduz olduğunun ortaya çıkması üzerine, Alitaş köyünde karantina uygulaması başlatıldı. İlçe Kaymakamı Mesut Çoban, şöyle dedi:
\"Alitaş köyümüzde görülen kuduz şüphesi üzerine, yetkili birimlerimizce söz konusu bölgede vatandaşlarımız ve hayvanlar aşılanarak köylere giriş ve çıkışlar kontrol altına alınmıştır\" diye konuştu.
Ergani İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri incelemelerde bulundukları Alitaş köyünde halkı kuduz belirtileri konusunda uyararak, böyle bir durumun ortaya çıkması halinde hemen yetkili birimlere başvurmalarını istedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Esat TAŞTEKİNERGANİ Diyarbakır DHA DİYARBAKIR ErganiAlitaşKaymakamı MesutGıda TarımHayvancılıkMüdürlüğüElazığ Veteriner Kontrol Araştırma EnstitüsüYapılanErganiSağlık Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24