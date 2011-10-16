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Spor

Kadın ve çocuğa potada da bilet

Futboldan sonra basketbolda da seyircisiz oynama cezası alan kulüplerin maçlarını, kadınlar ve çocuklar izleyecek.

16 Ekim 2011 03:00

T24 - Futboldan sonra basketbolda da seyircisiz oynama cezası alan kulüplerin maçlarını, kadınlar ve çocuklar izleyecek.
 

Potada da seyircisiz maçları, kadınlar ve çocuklar izleyecek. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), seyircisiz oynama cezası alan kulüplerin maçlarına, bir kadın seyirci eşliğinde 14 yaş ve altındaki çocuklar ile altyapı sporcuların alınmasına karar verdi.


TBF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, şöyle denildi:


''TBF, Türkiye Basketbol Liglerine olan ilginin, dolayısıyla maçlardaki seyirci sayısının artması yönünde çalışmalar yürütmüş, yürütmeye de devam etmektedir. Basketbol liglerine kadın erkek tüm yetişkinler gibi çocukların da büyük ilgisi bulunmaktadır. Bu bağlamda, prensip olarak, seyircisiz oynama cezası alan kulüplerin maçlarına, bir kadın seyircinin eşliğindeki 14 yaş ve altındaki çocuklar ile yıldız ve daha küçük takımlarda basketbol oynayan altyapı sporcularının alınmasına TBF Yönetim Kurulunca karar verilmiştir. Bu şekilde seyircisiz oynanacak maçların, kadın ve genç seyircilere basketbol sevgilerinin karşılığının verilmesi ve basketbol liglerine olan ilginin erken yaşlarda aşılanması için uygun bir ortam haline geleceği öngörülmüştür.''

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