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KADIN VATMANIN GÖZYAŞLARI ANTALYA (A.A)

17 Eylül 2010 12:53

-KADIN VATMANIN GÖZYAŞLARI ANTALYA (A.A) - 17.09.2010 - Antalya'da tramvay, güzergah üzerindeki bir geçitte U dönüşü yapmak isteyen polis aracına çarptı.  Vatmanlığını Nazan Aydın'ın yaptığı tramvay, Çallı durağı ile Emniyet durağı arasındaki güzergahta bulunan geçitte U dönüşü yapmak isteyen 07 A 6757 plakalı polis aracına çarptı. Kazada polis aracında ve tramvayda maddi hasar meydana geldi.  Kaza nedeniyle tramvay yaklaşık yarım saat sefer yapamadı. Kaza sonrası kadın vatmanın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Vatman, meslektaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Bu esnada kazayı gören bir kadın da vatman Nazan Aydın'ı sakinleştirmeye çalıştı.

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