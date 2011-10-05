-Kadın va çocuklara milli maç müjdesi İSTANBUL (A.A) - 05.10.2011 - A Milli Takım'ın 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 7 Ekim Cuma günü Almanya ile yapacağı karşılaşmayı kadınların ve 16 yaşından küçük çocukların ücretsiz izleyebilecekleri bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kadın ve 16 yaş altı çocukların statlara ücretsiz girmesi projesini başlatarak dünyada bir ilke imza atan TFF, aynı uygulamayı, A Milli Takım'ın Almanya ile yapacağı karşılaşmada da sürdürme kararı aldı. Karşılaşma için kadın ve 16 yaşından küçük çocuklara 4 ayrı tribünden, toplam 2 bin bilet ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, kadın ve 16 yaşından küçük çocukların, 6 Ekim Perşembe günü saat 13.00'te Türk Telekom Arena metro çıkışında açılacak Biletix gişesinden, vatandaşlık numarası olan kimliklerini göstererek davetiye niteliğindeki biletlerini alabilecekleri kaydedildi. Sadece Perşembe günü açık olacak ve maç günüde açılmayacak olan Biletix gişesinin, 2 bin biletin dağıtıldıktan sonra kapatılacağı, kadın ve 16 yaş altı çocukların, stata turnikelerden, TC Kimlik belgelerini ve davetiye niteliğindeki biletlerini göstererek girebilecekleri belirtildi. Kadın ve 16 yaşından küçük çocuklar için ayrılan tribünler ve kontenjan şöyle: Batı Tribünü: 728 adet Doğu tribünü: 534 adet Kuzey Tribünü: Kale arkası-710 adet Güney Tribünü: Kale arkası-28 adet