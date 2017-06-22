Kadın tutuklular için ücretsiz ped kampanyası

Hapiste Kadın Ağı, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nde düzenledikleri basın toplantısında 'Kadın tutuklular için ücretsiz ped hakkı' kampanyasını duyurdu.

Sendika.org'da yer alan ahbere göre, Hapiste Kadın Ağı, gerçekleştirdikleri basın açıklamasında, cezaevindeki kadınların en temel ihtiyaçlarından olan pedin karşılanması için başlattıkları kampanyayı anlattı. Toplantıya, İnsan Hakları Derneği (İHD), Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV), Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) üyeleri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Kampanya için hazırlanan basın metnini okuyan Avukat Ezgi Duman, kadınların ihtiyaçlarının sıklıkla ihlal edildiğine, kimi zaman ataerkil bakış açısının, kimi zaman kadın mahpus nüfusunun az olmasının bir sonucu olarak, hapishanelerdeki kadın mahpusların cinsiyete bağlı ihtiyaçları sıklıkla ihmal edildiğini söyledi. Avukat Duman, bazı infaz sistemlerinde cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği körlüğü ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Kadınların pede erişimi bir sağlık hakkıdır

Cezaevlerin kişisel ihtiyaçların hepsinin ücret karşılığında temin edildiğini belirten Duman, kadın tutsakların kendilerine mektuplar yazarak kantinlerde ped bulamadıklarını, bulunsa dahi tek tip ve tek marka olduğunu, tampon kullanan kadınların açısından da durumun hijyenik olmadığını söylediklerini kaydetti. Ayrıca Duman, kadınların pede erişimlerinin sağlık hakkı ile doğrudan ilgili olduğunu da söyleyerek, hijyen malzemelerine ve pede rahatça ulaşabilmeleri gerektiğini anlattı.