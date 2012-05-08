Kadın tutuklular cezavine girerken çırılçıplak aranıyor

BDP Kadın Meclisi, dün BDP Genel Merkezi’nde basın toplantısı yaparak cezaevlerindeki hak ihlallerine dikkati çekti.

Milliyet'te yayımlanan habere göre, BDP Kadın Meclisi Sözcüsü Kibriye Evren, İzmir’in Aliağa bölgesindeki Şakran Cezaevi’nde tutuklu ve hükümlülere zorla inşaat temizliği yaptırıldığını, reddeden kadınların ise saçlarından sürüklenerek dövüldüğünü ileri sürdü. Kadın tutukluların cezaevine girerken yönetim tarafından çırılçıplak aramaya tabi tuttuğunu ifade eden Evren, “Yeni sevk edilen ve doktora götürülen kadın tutuklular çıplak aramadan geçirilirken arama odasının kapısı açık bırakılarak jandarmaya izlettirilmektedir.



Bu uygulamaya direnen kadınlar darp edilmiş, ‘sizi askerlere soydururuz’ gibi tehditlerle karşılaşmışlardır” dedi. BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ise, Adalet Bakanlığı’ndan aldığı açık görüş izni ile geçen hafta cuma günü Şakran Cezaevi’ne gittiğini, ancak savcının talimatı ile açık görüş hakkının engellendiğini, bunun üzerine tutuklu ve hükümlülerle kapalı görüş yapmak zorunda kaldığını söyledi. Buldan, “Görüşmede tutuklu ve hükümlüler çok ciddi hak ihlalleri olduğunu anlattı. En ciddi ihlal ise çıplak arama uygulamasıdır. Bu ne insani ne de ahlakidir” diye konuştu.