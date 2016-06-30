Kadın turiste tecavüz eden sanıklar idam ediliyor

İran'ın başkenti Tahran'da geçen yıl Fransız turiste tecavüz ettikleri gerekçesiyle yargılanan iki Afganistanlının idam cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Hürriyet’in ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden İran'a dayandırdığı haberi göre, Tahran Eyaleti Ceza Mahkemesi, bugünkü duruşmada iki Afgan'ın suçunu sabit bularak, haklarında idam cezasına hükmetti. Bir Afgan vatandaşa da zanlılara yardım ettiği gerekçesiyle para cezası verildi.

Diğer sanıklar aranıyor

Tahran'da geçen yıl eylül ayında ülkeyi ziyaret eden bir Fransız turist, dört Afgan'ın kendisine tecavüz ettiğini ve gasp edildiğini iddia ederek polise başvurmuştu.

Polisin soruşturması sonucu 2 Afgan gözaltına alınmıştı. Diğer iki kişinin ise hala arandığı belirtiliyor.