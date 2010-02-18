Kadın ticaretinde rahip parmağı

T24 - Nijerya'dan kaçırılan genç kızları İtalya'da fahişelik yapmaya zorlayan rahip tutuklandı



İtalyan rahip Don Carlo D'Antoni, küçük kızlara zorla fahişelik yaptırmak suçundan tutuklandı.



Geçtiğimiz hafta tutuklanan dokuz kişiden biri olan Don Carlo'nun İtalya'ya kadın kaçırıp zorla fahişelik yaptıran bir Nijerya çetesine yardımcı olduğu açıklandı.



Don Carlo'nun kilisesini de bu amaç için bir merkez olarak kullandığı öğrenildi. Kızlar için sahte belgeler hazırlayan rahibin, bu "yardım"ları için de kızlardan büyük miktarlarda para istediği söyleniyor.



Kızların Nijerya'dan gelir gelmez, belgelerinin hazırlanıp, İtalya'nın her yerine fahişelik yaptırılmak üzere gönderildikleri açıklandı.





