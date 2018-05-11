Kadın temalı AVM açılışını erkekler yaptı!

Dünyanın ilk kadın temalı AVM'si olduğu belirtilen Zeruj Port Zeytinburnu'nda açıldı. AVM açılışında kurdele keserken çekilen fotoğrafta yalnızca bir kadının yer alması ise dikkatleri çekti.

Açılışta konuşan AVM'nin yönetim kurulu başkanı Zehra Özkaymaz, "Bizlere inanıp, güvenip, 5 yıldır evlerinde küçük çapta üretim yaparak başladıkları bu yola çıkan kadın girişimciler olan sevgili arkadaşlarıma ve mağaza sahiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

Özkaymaz, "Sosyal medyada bazı söylemler çıktı ' içeriye erkekler giremiyor mu acaba' diye. Hayır içeriye herkes davetli. Çoluk çocuk ailece keyifle vakit geçirebileceğiniz bir ortam kurguladık" diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Kuranıkerim okundu ve kurdele kesildi. Muhafazakar kadın modasını yansıtacağı kaydedilen AVM'de 126 mağaza yer alıyor.