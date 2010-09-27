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Dünya

KADIN TAŞLAMA GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLANDI İSLAMABAD (A.A)

27 Eylül 2010 22:03

-KADIN TAŞLAMA GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLANDI İSLAMABAD (A.A) - 27.09.2010 - Pakistan'da Taliban militanı olduğu iddia edilen kişilerin, bir kadını taşlarken çekilen video görüntüleri yayımlandı. Merkezi Dubai'de bulunan El Aan televizyonunda yayımlanan videoda, bazı kişilerin başı örtülü bir kadının çevresinde toplandıktan sonra büyük taş parçalarını, hareketsiz hale gelene kadar kadına attıkları görülüyor. Televizyon, taşlama eyleminin, Pakistan'ın kuzeybatısında Taliban militanı olduğu sanılan kişiler tarafından yapıldığını, kadının halka açık bir yerde bir erkekle birlikte görüldüğü için bu cezaya çarptırıldığını duyurdu. Arap dünyasında kadınlarla ilgili konulara parmak basan El Aan televizyonu, video kaseti kendi kaynaklarından elde ettiğini açıkladı. Televizyon, muhtemelen kadınla birlikte görülen adamın, vurularak infaz edilirken çekilmiş görüntüsünün de ellerinde olduğunu bildirdi. 

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