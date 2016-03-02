Tarım sektöründe kadınlar, erkeklerden yüzde 22 daha az kazanıyor

Kadınlar erkeklere göre daha az kazanıyor. Geçen yıl mevsimlik kadın işçilerin günlük ücretleri 46 lira olurken erkek işçi ücretleri 59 lira oldu. Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret kadın işçiler için 1.332 lira, erkek işçiler için ise 1.563 lira olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan “Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı” araştırması sonuçlarına göre, mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri geçen yıl %8,9 oranında arttı.

28 ilde 3.781 tarımsal işletmesinde yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak yapılan çalışmanın sonuçlarına göre mevsimlik kadın işçilerin günlük ücretleri %13,3 artış göstererek 46 TL olurken, erkek işçi ücretleri %9,6 artış göstererek 59 TL oldu.

Tarımsal işletmelerde 2015 yılında mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir önceki yıla göre %8,9 artarak 52 TL, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise %19,3 artarak 1 532 TL oldu.

Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, kadın işçiler için %19,2 oranında artarak 1 332 TL ve erkek işçiler için ise %19,8 artarak 1 563 TL olarak gerçekleşti.

T24’ün hesaplamalarına göre, geçen yıl aynı işi yapan mevsimlik kadın tarım işçileri erkeklerden yüzde 22 daha az kazandılar. Sürekli işçiler arasında kadınların erkeklere göre kaybı ise yüzde 14,8 olarak gerçekleşti.

Seçilmiş faaliyet türlerine göre mevsimlik işçilere ödenen günlük ücretlere bakıldığında, en fazla mevsimlik işçi çalıştırılan faaliyetlerden, çapalama hizmetleri için kadın işçilere 43 TL, erkek işçilere 50 TL, hasat hizmetleri için kadın işçilere 48 TL ve erkek işçilere ise 55 TL olarak gerçekleştiği görüldü.



Ordu, Konya, Denizli, Ankara’da ücretler yüksek



Tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi kadın işçiler için 63 TL ile Ordu, erkek işçiler için ise 83 TL ile Konya ilinde gerçekleşti. En düşük ücret ise, kadın işçiler için 31 TL, erkek işçiler için 40 TL ile Hatay ilinde oldu.



Hatay, Mersin, Gaziantep’te ücretler düşük



Tarımsal işletmelerde sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlere bakıldığında, kadın işçilere 1 500 TL ile Denizli’nin ve erkek işçilere 2 003 TL ile Ankara’nın en yüksek ödemenin yapıldığı iller olduğu görüldü. En düşük ücretler ise, kadın işçiler için 1 017 TL ile Mersin, erkek işçiler için ise 1 175 TL ile Gaziantep ilinde gerçekleşti.



