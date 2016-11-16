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Spor

Kadın takımının soyunma odasına röntgenci girdi!

Atletico Madrid-Torrelodones kadın futbol maçı sonrasında röntgenci, soyunma odasına girerek futbolcuların fotoğraflarını çekti

16 Kasım 2016 11:30

Avrupa'nın en iyi kulüpleri arasında olan Atletico Madrid'in kadın takımının maçında röntgenci şoku yaşandı.

Kadınlar İkinci Ligi'nde Atletico Madrid, sahasında Torrelodones ile karşılaştı. Maç sonrasında Torrelodones ekibinde bir kadın futbolcu, duş aldığı sırada pencereden birinin kendisini mobil kamera ile çektiğini fark ederek polise şikâyette bulundu.

Kulüp oyuncuyla bire bir iletişim kurarak onu tezkin etti ve konu ile ilgili yasal soruşturmanın açıldığını aktardı.

Torrelodones Kulübü ise bir açıklamada bulunarak oyuncularına sonuna kadar arka çıkacaklarını belirttiler ve Atletico kulübünden de özür dilediklerini açıkladı.

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Atletico MadridTorrelodonesröntgenci

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