Kadın sürücüye saldırdı, kendini "saçları kısa olduğu için fark etmedim" diye savundu!

İstanbul Esenyurt'ta motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte tartıştı. Motosiklet sürücüsü Mehmet Salim Bilici, otomobilden inen kadın sürücüyü dövdü. Gözaltına alınan Bilici, "Saçları kısa olduğu için kadın olduğunu fark etmedim. Kadın olduğunu bilsem asla böyle bir şey yapmazdım" dedi.



18 Ekim günü yaşanan olayda, Motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma yaşandı. Mehmet Salim Bilici isimli motosiklet sürücüsü, kendini sıkıştırdığı ve tehlikeye düşürdüğünü öne sürdüğü otomobil sürücüsünü akaryakıt istasyonuna kadar takip etti.



Motosiklet sürücüsü, otomobilinden inen kadını darbetti. Yumruk atarak kadını yaralayan motosikletliyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda otomobil sürücüsünü "Ben onu erkek sandım" diyerek saldıran motosiklet sürücüsü Mehmet Salim Bilici gözaltına alınırken, darbedilen kadın ambulansla hastaneye götürüldü.

"Peşimden geldi, tekme tokat daldı"

Ağzından ve burnundan yaralanan kadın yaşananları "Yolumda giderken benzin istasyonuna girmek için sinyal verdim. Arkamdan korna çaldı. Yavaşladım yolda geçsin diye. O geçsin diye yol verdim. Sonra tekrar sinyal verip benzinciye girdim, benzin almak için.



Sonra peşimden geldi. Zaten arabadan inmemle kaskını çıkarıp tekme tokat daldı. Şikayetçi olacağım, polis ekipleri geldi. Bu şekilde olmaması gerekiyor. Birisine sinirlendi diye başkasından acısını çıkartmamalı özellikle kadınlardan. Bu şekilde olmamalı inşallah gerekli şeyler yapılır" diye anlattı. (DHA)