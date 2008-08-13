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Spor

Kadın sporcular 'barış' diyor

Olimpiyat'tan barış mesajları gelmeye devam ediyor.Rus Paderina’yla Gürücü Salukvadze'nin ardından Rus ve Gürcü voleybolculardan da benzer bir çağrı geldi...

13 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Pekin Olimpiyat Oyunları'nda spor bir kez daha savaşı mağlup etti. Rusya ve Gürcistan cephede savaşırken iki ülkenin bayan plaj voleybol takımları centilmence mücadele etti. Karşılaşmadaki görüntüler barış mesajları içerimesinden dolay oldukça önemliydi.

>Kadın sporculardan dostluk mesajı (galeri)

Rus ve Gürcü sporcuların maçtan sonra birbirlerine sarıldıkları da gözlendi. Sporcular adeta liderlerine mesaj göndererek savaşın anlamsızlığını bir kez dünyaya gösterdi. Cephede Rusya, Gürcistan'ı dize getirirken ve bütün isteklerini kabul ettirirken, plaj voleybolu maçında Gürcüler, Rusya'yı 2-1 yenmeyi başardı.

Savaşma yarış!

Hatırlanacağı gibi  Rusya ve Gürcistan'ın iki sporcusu, Pekin’de olimpiyat ruhunu gösterdi. Bayanlar 10 metre havalı tüfek kategorisinde gümüş madalya kazanan Rus Natalia Paderina’yla bronz madalyanın sahibi Gürücü Nino Salukvadze, tören sonrası kürsüde birbirlerine sarılarak iki ülke halklarının dostluğunu gözler önüne serdi.

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