Kadın sporcular 'barış' diyor

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Kadın sporculardan dostluk mesajı (galeri)

Pekin Olimpiyat Oyunları'nda spor bir kez daha savaşı mağlup etti. Rusya ve Gürcistan cephede savaşırken iki ülkenin bayan plaj voleybol takımları centilmence mücadele etti. Karşılaşmadaki görüntüler barış mesajları içerimesinden dolay oldukça önemliydi.Rus ve Gürcü sporcuların maçtan sonra birbirlerine sarıldıkları da gözlendi. Sporcular adeta liderlerine mesaj göndererek savaşın anlamsızlığını bir kez dünyaya gösterdi. Cephede Rusya, Gürcistan'ı dize getirirken ve bütün isteklerini kabul ettirirken, plaj voleybolu maçında Gürcüler, Rusya'yı 2-1 yenmeyi başardı.Hatırlanacağı gibi Rusya ve Gürcistan'ın iki sporcusu, Pekin’de olimpiyat ruhunu gösterdi. Bayanlar 10 metre havalı tüfek kategorisinde gümüş madalya kazanan Rus Natalia Paderina’yla bronz madalyanın sahibi Gürücü Nino Salukvadze, tören sonrası kürsüde birbirlerine sarılarak iki ülke halklarının dostluğunu gözler önüne serdi.