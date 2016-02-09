Sinemada komedi unsuru olarak kullanılan cinsiyetçi söylemler, taciz ve tecavüz kültürünü besleyen espriler için yazı yayımlayan kadın sinema yazarları “Tecavüzün komedisi olmaz” dedi.

“Yerli yapım komedi” olarak vizyona giren, senarist koltuğunda Alper Erze, Suat Özkan, Bilal Kalyoncu’nun oturduğu “Hep Yek” filminin “şalterleri attırdığını” söyleyen Birgün'den Tuğçe Madayanti Dizici'nin köşesinde yayımlanan protesto metni şöyle:

Tacizi, tecavüzü komedi unsuru olarak kullanan filmler, neredeyse bir tür sinemasına dönüşmüş durumda. Bunları ortaklaştıran şey, cinsiyetçiliği bir güldürü unsuru olarak kullanmaları. Artık çığırından çıktığını düşündüğümüz bu filmlerin kadını aşağılamasına, eşcinsel ve trans bireyleri hor görmesine karşı çıkıyoruz ve öfkeli bir sesle “Artık Yeter” diyoruz.

Küfür ve cinsellik mizahın bir parçası olsa da, cinsel ve etnik azınlıklara yönelik saldırgan bir dil komedi unsuru olmaktansa bir nefret suçudur. Pek çok film de bu çizgiyi geçmez, hatta zaman zaman bu dili kullanan hatalı karakterler cezalandırılır ve böylece seyirci onore edilir. Fakat Türkiye’de son yıllarda vizyona giren filmlerde bu çizginin sürekli olarak aşılması, bu unsurları kullanımındaki hoyratlık ve cinsiyetçilik kabul edilemez. Bu filmler hikâyelerinin hiçbir noktasında yaptıkları için özür dilememektedir. Kadınlar bu filmlerin aynı zamanda izleyicisiyken, filmdeki dil tarafından sürekli aşağılanmaktadır. İşin daha trajikomik tarafı tecavüz kültürünü besleyen esprilerle donatılan bu yapımlarda yer alanlar sık sık kendilerini günlük hayatta kadına yönelik ayrımcılığın karşısında konumlandırmaktadırlar.

Sanatın ve sinemanın bir toplumu yeniden inşa etme gücü vardır. Bu gücün kadınların, eşcinsellerin ve trans bireylerin aleyhine kullanılması kabul edilemez. Filmlerdeki bu sığ ve zararlı komedi anlayışına “Artık Yeter” diyoruz. Hemen her filmde kullanılan espriden ziyade hakaret içeren “Gay misin?”, “Top musun?”, “Topacım benim”, “Kaportan çökmüş”, “Fatmagül” , “Ananızı çam dibine yatırıcam”, “Anasını sen al”, “Rus karılarla donat masayı” gibi replikleri de şiddetle kınıyor ve duyarlı seyirciyi de, komedi kisvesi altında üretilen bu tecavüz kültürü havuzunun suyunu kesmeye ve bu filmlere “Artık Yeter” demeye çağırıyoruz.

***

İmzacılar

* Ezgi Aksoy

* Gökşen Aydemir

* Gülcan Bağırkan

* Banu Bozdemir

* Tuba Büdüş

* Gizem Çalışır

* Ebru Çeliktuğ

* Hilal Çetinder

* Suzan Demir

* Tuğçe Madayanti Dizici

* Alkım Doğan

* Gözde Hatunoğlu

* Müjde Işıl

* Dilek Karataş

* Duygu Kocabaylıoğlu

* Hazan Özturan

* Büşra Şavlı

* Ecem Şen

* Güzin Tekeş

* Deniz Tokgözdemir

* Seçil Toprak

* İnci Tulpar

* Semra Uygun

* Özge Yağmur

* Melis Zararsız

* Canan Aydın

* Ceylan Özgün Özçelik

Sözü edilen eşcinsellere karşı nefret söylemlerinin de bulunduğu filmin fragmanı şöyle: