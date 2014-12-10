Kadın sığınma evini reddetti, 7 ay arabada yaşadı

Manisa'da yetiştirme yurdundan ayrıldıktan sonra Kadın Sığınma Evi'nde kalmayı reddeden 19 yaşındaki M.T., tedavi olmak üzere Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne gönderildi.



M.T.’nin Denizli’de yaşayan anne ve babası 8 yıl önce boşandı. O dönemde 11 yaşında olan M.T., kardeşi S.T. anneleriyle yaşamaya başladı. İddiya göre M.T., 14 yaşına geldiğinde annesinin sevgilisinin tacizine uğradı. M.T.’nin psikolojisinin bozulması üzerine olay ortaya çıktı. M.T.’ye cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen kişi tutuklandı. Annesinden alınan M.T. ise Isparta Yetiştirme Yurdu’na yerleştirildi.



DHA'nın haberine göre, burada 1 yıl kalan M.T., psikolojik sorunları nedeniyle 2010 yılında Manisa Yetiştirme Yurdu’na gönderildi. Geçen yıl reşit olan M.T., Kadın Sığınma Evine yollanmak istendi.



Ancak, burada kalmayı kabul etmeyen M.T., yurttan ayrıldı. M.T., bir arkadaşının tanıştırdığı S.Y.’ye gönlünü kaptırdı. Gidecek yeri olmayan M.T., Yunusemre İlçesi, Yarhasanlar Mahallesi’nde S.Y.’ye ait otomobilde yaşamaya başladı. 7 aydır otomobilde yatıp kalkan genç kızın durumunu mahalle sakinleri polise bildirdi.



Otomobilde kalmakta ısrar eden M.T., polisler ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan tarafından güçlükle Kadın Sığınma Evi’nde kalmaya ikna edildi. S.Y. ise mahalle sakinlerinin tepkileri üzerine otomobilini buradan kaldırmak zorunda kaldı.

Kadın sığınma evinden ayrıldı

M.T., bu sabah, iddiaya göre görevlileri tehdit ederek, Kadın Sığınma Evi’nden ayrıldı. Tekrar sokaklarda gezmeye başlayan M.T., önüne gelen kişilerden gönlünü kaptırdığı S.Y.’yi aramak için cep telefonu istedi. Şehzadeler İlçesi’ndeki Murat Germen İlkokulu’nun karşısına geldiğinde gazetecilerin kendisi görüntülediğini farkeden M.T., kaçmaya başladı. Ardından sakinleşen M.T., daha sonra gazetecilere yaşadıklarını anlattı.



Kadın Sığınma Evi’nde kalmaya korktuğunu belirten M.T., "Çünkü orada bana zorla sakinleştirici ilaç içiriyorlar. Sonra da Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne götürüyorlar. Oysa benim en büyük hayalim kendime ait bir evimin olması. Ne güzel, 7 aydır aşık olduğum S.Y.’nin otomobilinde kalıyordum" dedi.

Hastaneye gönderildi

Genç kızın bulunduğu yeri öğrenen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, konuşmak için yanına geldi. Ancak, Konan’ı gören M.T., kaçmaya başladı. Yaklaşık 1 saat süren koşturmacada bitkin düşen M.T., dinlenmek için PTT Manisa Başmüdürlüğü arkasında durunca Konan tarafından yakalandı. M.T., Konan’a Kadın Sığınma Evi’ne gitmek istemediğini söyledi. Bu sırada kendisi için gelen ambulansı farkeden M.T. önce binmemek için direndi. Ancak, Konan’ın ikna etmesi üzerine ambulansa binen M.T., Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü. M.T.’nin daha önce de 6 ay aynı hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.



Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, M.T.’yi 18 yaşından büyük olduğu için zorla Kadın Sığınma Evi’nde tutmalarının mümkün olmadığını belirtip, "Kendisini bundan sonraki hayatını idame ettirebilmesi için Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde gerekli tedavisini yaptırılması için gayret göstereceğiz. Tedavisinden sonra eğer kendisi isterse sığınma evinde kalabilir" diye konuştu.