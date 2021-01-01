Kadın Savunması üyesi Buse Üçer serbest bırakıldı

Dün akşam saatlerinde Ankara Mor Mekan’dan çıkarken polisler tarafından hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Kadın Savunma üyesi Buse Üçer serbest bırakıldı.

Buse’nin gözaltı gerekçesinin AKP İl Başkanlığı önünde mor boya eylemi gerçekleştiren Üniversiteli Kadın Kolektifi üyelerinin gözaltına alınmasına ilişkin Twitter hesabından “Bu kenti ateşe vereceğimiz günler yakındır” yazılı yaptığı paylaşım olduğu öğrenildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan ve hakkında “halkı kin ve düşmanlığa sevk etme” iddiasıyla soruşturma açılan Güler’in emniyetteki ifade işlemleri ardından öğlen saatlerinde savcılık ifadesi alındı.

Serbest bırakıldı

Savcılık ifadesi alınan Güler, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti, Güler yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest kalan Güler, adliye binası önünde açıklama yaptı. Kadınların dayanışması ile dışarıda olduğunu ifade eden Güler, “Bizi karanlıklarla korkutanlara karşı direnerek, direniş ateşiyle hep sokaklarda olacağız. 2021 belli ki mücadele ile geçecek. Yaşasın kadın savunması” diye konuştu.