Kadın Savunma Ağı, Maliye Bakanlığı'na başvurdu: Bizler biliyoruz, ücretsiz ped mümkündür

Kadın Savunma Ağı, regl olanların kullandığı hijyenik ped gibi ürünlerin ücretsiz olması için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bilgi edinme başvurusunda bulundu. Kadın Savunma Ağı'ndan Döndü Kurşunoğlu, regl olanlara, bilgi edinme başvurusu yapmaları çağrısında bulunarak "Bizler biliyoruz, ücretsiz ped mümkündür. Zamlar geri alınmalı ve pedler ücretsiz olmalıdır" dedi.

Kadın Savunma Ağı, regl olanların kullandığı hijyenik ped gibi ürünlerin ücretsiz olması için bugün Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bilgi edinme başvurusu yaptı.

Başvurunun ardından Kadın Savunma Ağı'ndan Döndü Kurşunoğlu, hazırlanan dilekçe örneklerini internet üzerinden paylaşıma açtıklarını belirterek, regl olanların talebi büyütmesi çağrısında bulundu. Kurşunoğlu, "Hijyenik ürünlere gelen yüzde 51.4 artışla birlikte pede erişemiyoruz, doğum kontrol hapları, ertesi gün haplarının fiyatları aldı başını gidiyor. Kadınların yüzde 63’ü hijyenik pede ulaşamıyor. Pandemi ile birlikte bu oran yüzde 82’ye ulaştı. Her 10 kız öğrenciden biri hijyenik pede ulaşamıyor ve bu sebeple okula devam edemiyor." ifadelerini kullandı.

Kadın Savunma Ağı'nın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Yatlarla aynı oranda vergilendirme uygulanıyor"

“Hijyenik ürünlere gelen yüzde 51.4 artışla birlikte pede erişemiyoruz, doğum kontrol hapları, ertesi gün haplarının fiyatları aldı başını gidiyor. Kadınların yüzde 63’ü hijyenik pede ulaşamıyor. Pandemi ile birlikte bu oran yüzde 82’ye ulaştı. Her 10 kız öğrenciden biri hijyenik pede ulaşamıyor ve bu sebeple okula devam edemiyor. Çocuk bezleri, hasta bakım bezleri desen cabası. Kürtaj olmak istersek devlet hastanelerinde fiili yasak söz konusu, özel hastanelerde ise her şey ateş pahası… Kısacası ekonomik krizin faturası kadınlara işte böyle kesiliyor.

Bugün de Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde pedlere uygulanan yüzde 18 KDV oranının sebebini, yatlarla katlarla aynı oranlarda vergilendirme uygulanan pedlerden alınan bu KDV’nin nereye harcandığını, kadınların pedlere ulaşabilmesi için yani pedlerin ücretsiz olması için herhangi bir çalışma yürütüp yürütmediklerini, okullarda, hastanelerde, belediyelerde, adliyelerde, sağlık ocaklarında tüm kamusal merkezlerde pedlerin ulaşılabilir olması için adımlar atılıp atılmadığı sormaya geldik. Bilgi edinme hakkımızı kullanıyoruz ve soruyoruz: Ücretsiz pedin mümkün olduğunu biliyor musunuz?"

"Kamusal alanlarda pedler regl olan kişiler için ulaşılabilir olmalıdır"

"Bizler biliyoruz, ücretsiz ped mümkündür. Devlet sermayenin çıkarlarına hizmet etmeyi bırakmalı ve kadınların en temel ihtiyaçlarına ulaşabilmesi için derhal adım atmalıdır. Zamlar geri alınmalı ve pedler ücretsiz olmalıdır. Kamusal alanlarda pedler regl olan kişiler için ulaşılabilir olmalıdır. Biz de bugün dilekçelerimizi teslim ediyor ve soruların cevaplarını bekliyoruz. Aynı zamanda buradan tüm kadınlara, kadın örgütlerine, kurumlara insanca yaşamak için mücadele eden herkese çağrı yapıyoruz. Elimizde bulunan ve internet üzerinden paylaşıma açacağımız dilekçe örneklerini kullanarak CİMER üzerinden başvuru da bulunabilir, ücretsiz ped mümkündür sözünü, talebini büyütebilirsiniz." (ANKA)