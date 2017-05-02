Kadın savaş fotoğrafçısı, bastığı son deklanşörle kendi ölümünü fotoğrafladı

Amerikan ordusu, 22 yaşında hayatını kaybeden bir eski bir ordu görevlisinin çektiği son fotoğraf karesini yayınladı.

NTV'de yer alan habere göre, 2013 yılında göreve başlayan Hilda Clayton, aynı yılın Temmuz ayında Afganistan'ın Qaraghahi bölgesinde ABD'li eğitmenlerin Afgan askerlere verdiği havan atışı eğitimini fotoğraflamak için deklanşöre bastı.

Bu kare, eğittiği Afgan bir meslektaşıyla görev yapan Clayton'ın çektiği son fotoğraf oldu. Havan mermisinin patlaması sonrası genç fotoğrafçıyla birlikte 5 kişi hayatını kaybetti.

Bu kazada ilk kez Afganistan'da görev yapan bir belgeleme uzmanının ölümü olarak da kayıtlara geçti.

ABD ordusu, Clayton'ın ölümünden yaklaşık 4 yıl sonra genç fotoğrafçının çektiği son kareyi yayınladı.

Fotoğraflar Clayton'ın ailesinin onayı sonrası servis edildi.