Kadın şampiyonun cinsiyeti tartışılıyor

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), bayanlar 800 metrede dünya şampiyonu olan 18 yaşındaki Güney Afrikalı Caster Semenya için cinsiyet araştırması yaptığını açıkladı.



Berlin'in evsahipliği yaptığı Dünya Atletizm Şampiyonası'nın beşinci gününde bayanlar 800 metre finalini Caster Semenya kazandı.



Yaşından büyük gösteren fiziği ile rakiplerine büyük fark atarak altın madalyaya ulaşan 18 yaşındaki Güney Afrikalı atletin performansı IAAF'ın da dikkatinden kaçmadı.



IAAF, kendi en iyi derecesini bir saniyenin üzerinde farkla kırarken bu yılın da en iyi zamanını yapan Semenya için cinsiyet araştırması başlattığını açıkladı.



IAAF genel sekreteri Pierre Weiss, Semenya'nın cinsiyetini belirlemek için Güney Afrika'da ve Berlin'de araştırma başlattıkları belirtti.



Weiss, Semenya'nın Dünya Şampiyonası'nda yarışmasına izin verdiklerini çünkü ellerinde hiçbir kanıt olmadığını ve IAAF'ın şüpheli durumlarda daima sporcu lehine tavır aldığını söyledi.



Weiss, "ama ortada bir soru olduğu açık. Eğer araştırma sonunda atletin kadın olmadığı anlaşılırsa şampiyonluğu iptal edilir" dedi.



Yaşı küçük olduğu için Semenya'nın finalden sonra basın toplantısına katılmasına izin vermediklerini dile getiren Weiss, cinsiyet testinin sonucunu günler hatta haftalar sonra alacaklarını sözlerine ekledi.