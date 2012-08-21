Kadın, sadece kendi soyadını kullanabilecek

BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Ergin’in yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesiyle kanuna göre evli kadınların eşlerinin soyadı ile birlikte kendilerininkini de kullanabildiklerini hatırlatarak, “Evli kadınların sadece kendi soyadlarını kullanabilmeleri ile ilgili Bakanlığınızın herhangi bir çalışması var mıdır” diye sordu.

Ergin, Tan’ın sorusunu özetle şöyle yanıtladı: “Bakanlığımız, ülkemizde ilk defa, ‘Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye Kararları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ konulu konferans ve devamındaki 2 günlük çalıştayı gerçekleştirmiş ve bu çalıştayın sonuçlarını İnsan Hakları Eylem Planı haline dönüştürmüştür.

Bakanlığımızda hazırlık çalışmaları yürütülen ve en kısa sürede TBMM’ye sunulması öngörülen ‘İnsan Hakları Paketi’yle, çalıştayda mevzuat değişikliklerinin yapılması öngörülmektedir. Soruya konu edilen, kadının soyadı ile ilgili çalışmalar da bu kapsamda devam etmektedir.”