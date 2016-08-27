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BBC Türkçe

Kadın polislere başörtüsü serbest

Emniyet mensupları için kılık kıyafet düzenlemesinde yapılan değişiklikle kadın polislerin başörtüsü takmaları önündeki engel kalktı. Resmi gazetede de yayınlanan değişiklikle kadın polisler şapka, kep veya örgü altında kaldığı sürece başörtüsü takabilece

27 Ağustos 2016 21:37

İçişleri Bakanlığı'nın değiştirdiği ve Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelikle kamuda başörtüsüne serbestlik getiren düzenleme genişletildi, kadın polislerin başörtüsü takmasının önündeki engel kaldırıldı.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle kadın polisler, şapka, kep veya örgü altında kaldığı sürece üniformalarının renginde ve desensiz başörtüsü takabilecek.

Resmi gazetede 15/08/2007 tarihli yayınlanan 26614 sayılı yönetmelikte yapılan değişiklikle ilgili maddenin son halinde şu ifadeler yer aldı:

"(i) Bayanlar şapka, kep veya örgü bere altında yüzünü kapatmayacak şekilde, başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysiler hariç, resmi kıyafetin içerisine, dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri giyecekler giyilemez. Erkek personelin siyah, bayan personelin ise ten rengi, şeffaf ve parlamayan çorap giymesi zorunludur."

"Ancak, kışlık kıyafet ile görev yapılan dönemlerde bayan personelin pantolon veya etek altında tamamı siyah gözükecek şekilde siyah çorap da giyebilir."

2013 yılında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik ile kamudaki memur ve işçilere başörtüsü yasağı kalkmıştı.

Düzenlemede emniyet hizmetleri sınıfına mensup olanlar, hâkimler, savcılar ile TSK'da görev yapanlar kapsam dışı bırakılmıştı.

Bu son değişiklikle kadın polisler de kapsama alınmış oldu.

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