Kadın polis müdürüne 25 metre etkili ortam dinlemesi yapıldı

T24

Kullanmaya müsait



Dinleyen belirlenemedi



Kimlerin odası?



Kamuoyunda, yasadışı telefon ve ortam dinlemeye yönelik iddialar gündemdeki yerini korurken, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde şans eseri bulunan şüpheli düzeneğin "ortam dinlemesi için kurulan sistem" olduğu polis raporuyla kesinleşti. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Olayın ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturmada, düzeneği kuran kişi yada kişilere ulaşılamadı. Emniyetin soruşturma dosyası, adli soruşturma yürütülmesi için Ankara Başsavcılığı'na gönderildi.Yasadışı dinleme iddialarının hedefinde olan ve sıkça suçlamalarda bulunulan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Dikmen'deki merkez binasının 3. katında kadın emniyet müdürü Z.A'nın makam odasında, internet tesisatındaki arızanın giderilmesi sırasında ele geçirilen düzenekle ilgili başlatılan inceleme tamamlandı.Yasadışı ortam dinlemesi yapıldığı iddiası üzerine, dönemin Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal'ın talimatıyla başlatılan soruşturma yeni boyut kazandı.Soruşturma çerçevesinde ele geçirilen pil, mikrofon ve elektronik kablolardan oluşan düzenekle ilgili yapılan ilk incelemede kesin sonuç çıkmaması üzerine, olayı araştıran polis başmüfettişinin isteği üzerine düzenek Kriminal Polis Laboratuarları DairesiBaşkanlığı'nda incelendi.Uzman personelce yapılan teknik inceleme sonrasında hazırlanan raporda, düzeneğin halen "kullanılabilir" durumda olduğu anlaşıldı.Hazırlanan raporda, ortam dinlemesi için özel üretilen dezeneğin 25 metreye kadar olan mesafede etkili olduğu ve radyo frekansından yayın yaptığı, sistemin kayıt yapmadığı, ortamda algıladığı ses dalgalarını bu frekans üzerinden ana kumanda merkezine aktardığı tespit edildi. Sistemin, çevredeki herhangi bir radyonun kullanılmasıyla ortamın rahatlıkla dinlenebileceği de belirlendi.Söz konusu teknik raporla birlikte, görevlendirilen polis başmüfettişi, ortam dinlemesi yapan kişi yada kişilere ulaşamadı. Emniyet birimleri içinde teknik dinleme görevini yerine getiren İstihbarat Dairesi Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı'nın, kendilerinin söz konusu düzenekle ilgili ilgi ve bilgilerinin olmadığını belirtmeleri üzerine müfettiş, kesin sonuca ulaşamadı.Ortam dinlemesi yapılmasını sağlayan düzeneğin ne zaman, kim ya da kimler tarafından müdür makam odasına yerleştirildiği kesinleşmemekle birlikte, müfettiş hazırladığı raporu, "gizliliği ihlal" iddiasıyla adli soruşturma yapılması için kısa süre önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.Bu arada, ortam dinlemesi düzeneğinin yerleştirildiği odanın Deniz Limanları Şubesi eski müdürü Mustafa Aral'a ait makam odası olmasının yanı sıra, aynı dönemde Koruma Dairesi Başkanlığı'nı denetleyen emniyet müfettişlerine tahsis edildiği öğrenildi.Bu dönemde, iki ayrı müfettiş grubunun, dairenin faaliyetlerini denetlemek amacıyla farklı tarihlerde odayı geçici olarak kullandıkları belirtildi.