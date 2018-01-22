Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da düzenlenen \'Mesleki Eğitim Mutfağımdan Geçiyor\' (MEMGE) projesi kapsamında geçen yıl açılan pidecilik kursuna katılan 3 kadın kursiyer belgelerini alarak kursu tamamlayıp kentin ilk kadın pide ustaları oldu. Bu yıl düzenlenecek aynı kursa kadınlardan büyük talep oldu. 15 kişi için planlanan kursa katılmak için 20 kadın başvuruda bulundu.

Samsun Lokantacılar, Tatlıcılar ve Pastacılar Odası tarafından hazırlanan MEMGE Projesi kapsamında 2016\'da açılan aşçılık, pastacılık, pidecilik ve servis elemanları kurslarında 78 mezun verildi. 2017\'de ise aynı kurslara 63 kişi katıldı. Pidecilik kursunda ise 12 erkek kursiyerin yanında 3 kadın kursiyer de katıldı. 6 ay süren kursu tamamlayan Esmer Kızılkaya, Meryem İşler ve Büşra Özkan belgelerini alarak Samsun\'un ilk kadın pide ustaları oldu. Bu yıl düzenlenen aynı kursa ise kadınlardan talep patlaması oldu. 20 kadın pide ustası olmak için başvurdu. Samsun denildiğinde ilk akla gelen ürünlerden biri olan Samsun pidesinin ustası olmak için kadınların bu ilgisi olumlu karşılandı.

\'YAPABİLECEĞİMİZE İNANDIK\'

Lise mezunu olan ve Açık Öğretim Fakültesi\'nde ön lisans eğitimini sürdüren Meryem İşler (28) 5 yıl Türk Telekom bünyesinde çalıştıktan sonra işinden ayrıldığını söyledi. İşler, şöyle dedi:

\"Daha sonrasında ileriye dönük bir şeyler yapmak için bu kursa katılmak istedim. Pidecilik kursunu duyduğumda ilk etapta bir tereddüdüm oldu. Nasıl olur yapabilir. miyiz diye düşündüm ama sonra bunu yapabileceğimize inandık ve kursa katılıp ilerledik. İlk başta zorlandık ancak daha sonra kurs bize çok şey kattı ve bu işi belli bir noktaya kadar getirip pide yapımını öğrendik. Bunun sonucunda da bir iş yerinde çalışmaya yada bir iş yeri açmayı umut ediyoruz.\"

\'HAYALLERİMİZE ULAŞMAK İÇİN BASAMAK\'

Ev kadını olan, 1 çocuk annesi Esmer Kızılkaya (35) kentteki 3 kadın pide ustasından biri olduğu için çok mutlu olduğunu anlatırken, \"Hepimizde özgüven ve mutluluk var. Hem bir yerde çalışabiliriz hem de bir mekan açabiliriz. Bu kurs bize hayallerimize ulaşmada basamak sağladı. Ailem bu konuda bana hep destek verdi. Yapabileceğime inandı ve güvendi. Şu anda kendime büyük güvenim var. Samsun\'da kurs sonunda belge alan ilk kadın pide ustalarından biri oldum. Çok gururluyum\" diye konuştu. Ev kadını lise mezunu Büşra Özkan (23) da kursu başarı ile tamamlayıp pide ustası belgesi alabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

20 KADIN PİDE USTASI OLMAK İÇİN BAŞVURDU

Samsun Lokantacılar, Tatlıcılar ve Pastacılar Odası Başkanı İsmail Balcı, MEMGE kurslarının ilk döneminin İlkadım Belediyesi ortaklığında Avrupa Birliği hibe desteği ile başladığını belirterek şöyle dedi:

\"İlk dönem 78 ikinci dönem 63 mezun verdik. Şimdi 3\'üncü dönem kurslarımız başladı. Kursumuza yoğun bir talep var. Geçen yıl düzenlediğimiz pidecilik kursunda 3 tane bayan kursiyerimiz vardı. Onlar mezun olup belgelerini de alarak pide ustası oldular. Bayanlar pide işinde en az erkekler kadar iddialı olabilirler. Yeter ki onlara bu fırsatı verin. 3 bayan kursiyere bu fırsatı verdik şu anda pidecilik kursu için 20 bayan kursiyer müracaatımız var. Sınıfta alacağımız en fazla sayı 15 tüm bayan kursiyerleri alsak yine de talebe karşılık verememiş oluyoruz. Samsun\'da yaklaşık binin üzerinde pide fırını var. Her an Samsun\'da bin pide ustası çalışır vaziyete. Eksikler oluyor, pidecilik sektöründe erkek usta olamayabilir ancak bayanlarımız bu eksikliği gidecektir. Bu kurs şunu sağlayacaktır bir iki yıl sonra Samsun\'da bayan pideci esnafımızı da göreceğiz işletmelerde bayan pidecilerimizi de göreceğiz.\"

\'PİDE USTASI AÇIĞINI KADINLAR KAPATACAK\'

Kursta eğitim veren pide ustası İrfan Ak, 15 kursiyere pide eğitimi verdiklerini anlatırken, bunlardan 3\'ünün kadın kursiyerler olduğunu söyledi. Ak, şöyle konuştu:

\"Bayanların bu işe uyum sağlamaları erkeklerden daha kolay oldu. Çünkü özveri ile bu mesleği öğrenmek için geldiklerinde biraz heyecan vardı ama başladıklarında heyecanlarını kısa sürede attılar ve pide yapımını öğrendiler. Kendilerine özgüvenleri var. 3\'ü de pide ustası olarak çalışacaklar. Bende samsun\'da esnafım pide ustası bulma noktasında çok sıkıntımız var. Bayan pide ustaları ile bu usta eksikliğini açığını tamamlayacağız. Bayanlara da güveniyorum.\"



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