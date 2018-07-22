Kadın personele söylediği sözlerle eleştirilmişti; Prof. Ahmet Haluk Dursun, bakan yardımcılığına atandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yaptığı 2014 yılında bakanlığın kadın personeli hakkında yaptığı, "Bunlar dolma saramaz. Dışarıdan bakarsanız hiçbir şeyleri eksik değil. Özellikle de çeneleri. Çan, çan, çan konuşmaya bayılıyorlar, hele telefonda" yorumundan dolayı eleştirilen Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bakan yardımcısı olarak atandı.

Cumhurbaşkanlığı sisteminde, parlamenter sistemin tüm istişare mekanizmalarını yıkarak, tüm üst düzey atamaları kendisine bağlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün yayımladığı kararnamelerle 5 bakanın yardımcılarını da atadı.

Buna göre Adalet Bakanlığı’na 4 bakan yardımcısı atandı. Zaten bakanlığın müsteşar yardımcılığı görevini yürüten Cengiz Öner; 3 dönem AKP Sivas milletvekili seçilen Hilmi Bilgin ve yine AKP’den vekil seçilen Yıldız Seferinoğlu Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yardımcıları oldu. Adalet Bakanlığı’nda müsteşar yardımcılığı görevini yürütürken, OHAL Komisyonu Başkanlığı’na daha sonra da bakanlığın müsteşarlığına getirilen Selahaddin Menteş de Adalet Bakan Yardımcılığı’na getirildi.

Yardımcı ‘kardeş’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan’ın yardımcılığına ise 3 isim getirildi. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kardeşi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Ömer Fethi Sayan Bakan Yardımcısı oldu. Geçmişte Refah Partisi saflarında yer alan, AKP’den iki dönem milletvekilliği yapan Selim Dursun ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nde Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Enver İskurt Bakan Mehmet Cahit Turan’ın yardımcısı oldu.

Erdoğan; Gençlik ve Spor Bakanlığı’na da iki bakan yardımcısı atadı. 23. dönem AKP Sivas Milletvekili olan Hamza Yerlikaya Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Eski milli güreşçi Yerlikaya, bir dönem Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevini de yürütmüştü. Atanan diğer isim de Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu oldu.

Kadınlardan tepki çekmişti

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bakan yardımcısı olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, 2014 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapmıştı. Dursun’un o dönem sosyal medya hesabından bakanlığın kadın personeli hakkında yaptığı Facebook paylaşımındaki şu ifadeler çok tartışılmıştı:

“...Bunlar dolma saramazlar, çay demleyemezler’ diye... El- Hak, doğruymuş. Neler görüyorum neler. Dışarıdan bakarsanız hiçbir şeyleri eksik değil. Özellikle de çeneleri. Çan, çan, çan konuşmaya bayılıyorlar, hele telefonda.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı eski müsteşarı Ömer Arısoy da bakan yardımcısı olarak atandı. Bakanlığa atanan bir diğer Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise Cumhurbaşkanlığı’nda Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Hiyerarşide 3.sıra

Erdoğan’ın kurduğu sistemde, tüm kamu, Saray’da oluşturulan kurullar tarafından yönetiliyor. Bakanlıkların uygulamaları kurullar üzerinden Cumhurbaşkanı’na rapor ediliyor. Yeni bürokratik sistemde, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı 1. sırada, Bakanlar 2. sırada, müsteşarlıklar kaldırıldığı için bakan yardımcıları ise 3. sırada yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan bakanlar, sadece Cumhurbaşkanı’na karşı sorumlu tutuluyor. Yine “tekli kararname” ile atanan bakan yardımcıları ise, sadece Cumhurbaşkanı’na bağlı olan bakana karşı sorumluluk üstleniyor. Cumhurbaşkanı, atadığı bakan yardımcılarını görev süreleri sona eremeden görevden alabiliyor. Cumhurbaşkanı tarafından atanan bakan yardımcılarının görev süresi atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanı’nın görev süresini geçmeyecek. Yani Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevi sona erdiğinde, atadığı bakan yardımcıları’nın görevleri de bitecek.