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'Kadın pedi ve gazlı içecek reklamları' için idam isteyen Akit yazarına soruşturma

Akit yazarı Ahmet Maranki hakkında 'Tıbbi Müstahzar Kanunu'na muhalefe'tten soruşturma başlatıldı

31 Ocak 2018 22:31

TRT'de yayınlanan Payitaht "Abdülhamit" ve Diriliş Ertuğrul dizilerinin aralarında kadın pedi ve gazlı içecek reklamları bulunduğu için "Bu reklamlara göz yumanların kellesi alınmalı" diyen Akit yazarı Ahmet Maranki hakkında, 'Tıbbi Müstahzar Kanunu'na muhalefet'ten soruşturma başlatıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz aylarda, Prof. Dr. Ahmet Maranki'yi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar etti. Maranki'nin 28 Ocak 2017 günü bir televizyon programında kendi isim markası adı altında onaysız ürün sattığı kaydedildi. Ürünlerin hastalık tedavi edici nitelikte ilaçlar olduğunu ileri süren Maranki ise suçlamaları reddetti. Ancak "1262 sayılı kanuna muhalefet" ettiği gerçekçesiyle yargılanacağı öğrenildi.

Aynı zamanda Akit yazarı olan Maranki, tepki çeken yazısında şunları söylemişti: "Devlet televizyonu TRT’de yapılaşmalar için kesin tedbir alınmalı, bunlar yok edilmelidir. Payitaht, Diriliş gibi “milli ruh”un dirilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve hükümetimizin örtülü destekleriyle yayımlanan dizilerin arasına yerleştirilmiş olan haçlı Siyonist ittifakı besleyen ve beslediğini deklare eden asitli gazlı içecekler, ahlaki çöküntülere sebep olan orkid gibi kadın iç çamaşırı reklamlarına, Müslüman bir kadının gece dahi giymeyeceği kıyafetle ekranlara çıkılmasına göz yumanların mutlaka kellesi alınmalı."

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