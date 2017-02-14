Kadın Partisi de referandum için sahaya iniyor: Kapıları tek tek çalacağız

TBMM’nin halk denetimine açık olması, seçim barajının yüzde 3’e düşürülmesi gibi önemli düzenlemeleri öngören politikalarıyla gündeme gelen Kadın Partisi’nin Genel Başkanı F. Benal Yazgan, 16 Nisan’da yapılması planlanan referandumda ‘hayır’ oyu vereceklerini söyledi.

“Partili bir Cumhurbaşkanının tarafsız olması eşyanın tabiatına aykırıdır” diyen Yazgan, çok yakın tarihte hayır kampanyası için alan çalışması yapacakarını, kapıları tek tek çalıp kadınlara neden hayır vermeleri gerektiğini anlatacaklarını söyledi.

Benal Yazgan, son 15 yılda kadınların kazandıkları haklardan yavaş yavaş geri adımlar atılmaya başlandığına dikkat çekti ve “Kadınlar açısından asla kabul edilemeyecek olan kadınları sokağa döken kürtajdan tutun da çocuğu olmayan kadınların yarım olduğuna kadar en üst düzeyden gelen konuşmalar oldu. Bunları yaşadık maalesef. Bundan cesaret alan kendilerini maalesef hoca imam diye tanıtan bir sürü cahilin TV’lerde kadınları küçümseyen, aşağılayan ikincil kılan ya da görmezden gelen konuşmalarına şahit olduk” dedi.

“Parlamenter sistem yerine güçlerin birleştirildiği otoriten bir sistem”

Kadın Partisi Genel Başkanı Benal Yazgan T24’ün sorularına yanıtları şöyle:

Türkiye, partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği için 16 Nisan'da sandığa gidiyor. Kadın Partisi olarak bu düzenlemeye nasıl bakıyorsunuz?

Kadın Partisi olarak hedefimiz demokratik bir ülke. Demokrasi tüm düşüncelere, fikirlere yer veren , saygı gösteren bir sistemdir. Partili bir Cumhurbaşkanının tarafsız olması eşyanın tabiatına aykırıdır. Bir partilinin asli görevi parti görüşlerini benimsemek ve bu fikirleri demokratik bir çerçevede yaymaya çalışmaktır. Partilinin asli görevi budur zaten. Şimdi durum böyleyken partili cumhurbaşkanı yıllardır savunduğu, kafasında oluşturduğu hayallerini bırakacak herkese ve her fikre eşit mesafede duracak. Mümkün olmayan bir durum bu. Tamamen halkı aldatmaya yönelik bir söylem.

Anayasada yapılan bu değişiklik bir rejim değişikliğidir. Parlamenter sistem güçler ayrılığı sistemi yerine güçlerin birleştirildiği bir otoriter sistemdir. Kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur.

“Önerilen sistemde parlamento sadece kukla”

Milletvekili sayısı 550 den 600 ‘e çıkarılıyor. Neden? Önerilen sistemde parlamento sadece kukla. Birkaç tane iş verilmiş ayıp olmasın diye . O halde hiçbir işlevi olmayan bir kuruma niye bu ülke masraf etsin. Yandaşlara menfaat sağlamak, görünüşte seçim yapıyormuş, demokrasiyi işletiyormuş gibi göstermek için.

Kadın Partisi referandum kampanyası yapacak mı? Nasıl yapacak?

Kadın Partisi tabii ki kampanya yapacaktır. Çok yakın bir tarihte alan çalışmasına başlayacağız. Kapıları tek tek çalıp kadınlara neden hayır demeleri gerektiğini anlatacağız.

“İktidarda olan bu zihniyet kadınları daha bir kıskaca alıp evlerine kapatma çalışmaları”

Anayasa değişikliği kadınları nasıl etkiliyor? Ne var bu paketin içinde?

Kadınlar ayrı bir grup olmadığına, eşit vatandaş olduklarına göre bu değişiklikle gelen tüm olumsuzluklardan etkilenecek.

Ancak iktidarda olan bu zihniyetin kadınları daha bir kıskaca alıp, evlerine kapatma çalışmalarını daha rahatlıkla yürüteceğinden hiç kuşkumuz yok doğrusu.

Zaten kadınların şimdiye kadar kazandıkları haklarından son 15 yılda yavaş yavaş geri adımlar atılmaya başlanmıştı. Kadınlar açısından asla kabul edilemeyecek olan kadınları sokağa döken kürtajdan tutun da çocuğu olmayan kadınların yarım olduğuna kadar en üst düzeyden gelen konuşmalar oldu bunları yaşadık maalesef.

“Hoca, imam tanıtan bir sürü cahilin kadınları aşağılayan konuşmalarına şahit olduk”

Bundan cesaret alan kendilerini maalesef hoca, imam diye tanıtan bir sürü cahilin TV’lerde kadınları küçümseyen, aşağılayan, ikincil kılan ya da görmezden gelen konuşmalarına şahit olduk. Durum böyle iken tüm gücü eline alacak olan bu zihniyetin kadınları ne kadar çok etkileyeceği ortadır.

Yeri gelmişken bir hatırlatma yapayım. 28 Şubat'ta benim Cumhurbaşkanına açmış olduğum bir liralık bir tazminat davasının duruşması var. Bu duruşmaya tüm kadınları bekliyoruz. Çocuğu olmayan kadınları yarım kadın olarak vasıflandırıp, kadınlık onurumuzu zedelediğini, kadını sadece doğuran bir nesne olarak gördüğünü düşüyoruz. Davayı bu nedenle açtık.

“Cumhuriyetimizin yerine tek adam rejimi gelir”

Referandumdan kabul çıkması ne anlama geliyor?

Umuyorum halkımız zaman zaman çok iyi kullandığı sağduyusunu tekrarlar ve referandum sonucu hayır çıkar. Yoksa binlerce şehidin kanı dökülerek kurulmuş cumhuriyetimizin yerine otoriter, tek adam rejimi gelir ki bu ülke insanının pek de hemen kabul edeceği bir şey değildir bu. Temennimiz ve çalışmalarımız “Hayır” üzerine olacaktır. Ve inanıyoruz ki halkımız bu tek adama olma istediğine hayır diyecektir.

Kadın Partisi hakkında

Kadın Partisi kurma çalışmaları 2010 yılında yavaş yavaş başladı. 2007 seçimlerinden sonra iktidarın kadına bakış açısı daha netlik kazanınca sivil toplum alanında yaptığımız çalışmaların yeterli olmayacağını düşünerek mücadeleyi politik alana taşıdı. 2014 yılında resmiyet kazanan Kadın Partisi’nin 29 Ocak 2017’da yapılan Genel Kurulu’nda Benal Yazgan genel başkan seçildi.