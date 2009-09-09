Kadın paraşütçü ağaçta asılı kaldı

Adana'da, rüzgarın azizliğine uğrayıp, ormanlık alana düşerek ağaçta asılı kalan amatör paraşütçü 26 yaşındaki Canan Çetin, Cankur ile jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Çetin'in belinde ağaca çarpmanın etkisi ile kırıklar olduğu belirlendi.



Kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta Kabasakal Mevkii'ndeki yamaç paraşütü atlama tepesinden tek başına havalanan Canan Çetin, rüzgarın ters yönden esmesi nedeniyle uçuş kontrolünü kaybederek ormanlık alana düştü. Çetin'in uzun süre geçmesine karşılık iniş noktasına gelmemesi ve havada görünmemesi üzerine arkadaşları, jandarma ve Cankur görevlilerine haber vererek yardım istedi.



Bölgenin sık orman olması nedeniyle zor koşullarda arama yapan ekipler, Canan Çetin'in bir tepede ağaçlara asıl kaldığını belirledi. Bölgeye hareket eden görevliler, ağaçta asılı kalan Canan Çetin'i paraşütün iplerini keserek kurtardı. Sedyeye yatırılarak iple bağlanan, boyunluk takılan Çetin, Cankur ekipleri tarafından bulunduğu yerden indirilerek yaklaşık 1 kilometre taşındıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.



Adana Numune Hastanesi'ne kaldırılarak Beyin Cerrahi Servisi'nde tedavi altına alınan Çetin’in, belinde kırık olduğu belirlendi. Çetin'in arkadaşları bu tip kazaların çok nadir görüldüğünü yamaç paraşütünün çok güvenli bir spor olduğu halde ters esen rüzgarda Çetin'in kontrolü yitirmiş olabileceğini söyledi.



