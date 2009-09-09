Kadın paraşütçü ağaçta asılı kaldı

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|Adana'da, rüzgarın azizliğine uğrayıp, ormanlık alana
düşerek ağaçta asılı kalan amatör paraşütçü 26 yaşındaki Canan Çetin, Cankur ile
jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Çetin'in belinde
ağaca çarpmanın etkisi ile kırıklar olduğu belirlendi.
Kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta Kabasakal Mevkii'ndeki
yamaç paraşütü atlama tepesinden tek başına havalanan Canan Çetin, rüzgarın ters
yönden esmesi nedeniyle uçuş kontrolünü kaybederek ormanlık alana düştü.
Çetin'in uzun süre geçmesine karşılık iniş noktasına gelmemesi ve havada
görünmemesi üzerine arkadaşları, jandarma ve Cankur görevlilerine haber vererek
yardım istedi.
Bölgenin sık orman olması nedeniyle zor koşullarda arama yapan
ekipler, Canan Çetin'in bir tepede ağaçlara asıl kaldığını belirledi. Bölgeye
hareket eden görevliler, ağaçta asılı kalan Canan Çetin'i paraşütün iplerini
keserek kurtardı. Sedyeye yatırılarak iple bağlanan, boyunluk takılan Çetin,
Cankur ekipleri tarafından bulunduğu yerden indirilerek yaklaşık 1 kilometre
taşındıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.
Adana Numune Hastanesi'ne
kaldırılarak Beyin Cerrahi Servisi'nde tedavi altına alınan Çetin’in, belinde
kırık olduğu belirlendi. Çetin'in arkadaşları bu tip kazaların çok nadir
görüldüğünü yamaç paraşütünün çok güvenli bir spor olduğu halde ters esen
rüzgarda Çetin'in kontrolü yitirmiş olabileceğini
söyledi.