Kadın örgütleri Adalet Yürüyüşü'ne Pippa'nın öldürüldüğü yerden katılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması ardından başlattığı "Adalet Yürüyüşü"ne 70’den fazla kadın örgütü yarın katılacak. Aktivist ve sanatçı Pippa Bacca, 9 yıl önce katledildiği yerden Adalet Yürüyüşü’ne katılacak olan kadınlar kendi adalet talepleriyle yürüyüşte yer alacak.

Evrensel'de yer alan habere göre, 70 kadın örgütünün imzaladığı bildiride Aktivist ve sanatçı Pippa Bacca’nın bundan tam 9 yıl önce, 2008 yılında Türkiye’de katledildiği belirtilerek “Dünyanın hâlâ güvenilir bir yer olduğunu kanıtlamak için ve dünya barışı için otostopla dünyayı dolaştığı sırada, hayatı erkek şiddetiyle son buldu. Bugün olduğu gibi, o dönemde de medya kadınlara yönelik suçları “gerekçelendirmekle” meşguldü. Bunun örttüğü gerçek ise her zamanki gibi kadınlara her türlü saldırının istatistiklerinin tutulmadığı, analizlerinin yapılmadığı, erkek şiddetinin kökenindeki ayrımcılığın ve eşitsizliğin ülkeyi yönetenlerce meşrulaştırıldığı, mahkemelerde dağıtılan “iyi hal” indirimlerinin ve cezasızlığın suçluları cesaretlendirdiğiydi.



Bugünlerde de hak, hukuk ve adalet talebiyle yürüyen binler Pippa’nın öldürüldüğü yerden geçecek. Barışın ve güvenli/güvenceli bir yaşam ihtimalinin hepimize hayli uzak ama bir o kadar da hayati olduğu bu günlerde…” denildi.

‘Kadınlar olarak kendi taleplerimizle katılacağız’

“Biz kadınlar bu Adalet Yürüyüşüne kendi adalet talebimizle katılmayı önemsiyoruz” denilen açıklamada: “Pippa’nın öldürüldüğü zamandan bu yana, tıpkı öncesinde olduğu gibi, erkeklerin işlediği suçlar, bazen gerekçe gösterme gereği bile duymadan, çoğu zaman da manâsı kendinden menkul bir “genel ahlak” namına hafifletilirken binlerce kadın toprak oldu, lgbti+lar nefret suçlarına – hatta cinayetlerine – maruz kaldı, binlerce çocuk istismar edildi, zarar gördü. Nefretin ve kendinden farklı olanı linç etme halinin adı ‘hassasiyet’ oldu, kutsandı, alkışlandı. Bu durum, özellikle Olağanüstü Hal’in ilanından bu yana körüklenen şiddetin ve nefret dilinin hayatlarımızın her alanına sirayet etmesiyle çeşitlendi, daha da dayanılmaz hale geldi. Bir yılını doldurmak üzere olan OHAL kararı ve kararnameleri sırasında hayatını kaybeden kadın sayısı üç yüzü aşmış durumda – ve bu kadınlar dinamitten baltaya, testereye, şiddetin en vahşi biçimlerini ‘hak etmiş’ sayılıyorlar.



“Adalet” ve Kalkınma Partisi kendi görüşüne muhalefet edilen her yerde, toplumun en az yüzde ellisini terörist ilan edip, yüzbinlerce insanı düşünceleri için bir gecede işlerinden, ekmeklerinden, hayatlarından, evlerinden, haysiyetlerinden ve özgürlüklerinden mahrum ederken, bütün bir toplum insan bedenlerinin açlık grevinde eriyip gitmesine seyirci kılınırken yaşanan tüm bu hukuksuzluklara ve zulümlere karşı adalet kavramı üzerine düşünmek, adalet için ses çıkarmak çok kıymetli. Bizler de, adaletin “erkek” yüzünü ortaya çıkarmak için yıllardır mücadele eden kadınlar olarak hukuksuzluğun ve keyfiyetin ‘olağan’ hale getirildiği bu zamanda gerçek adalet için sokakta olmayı önemsiyoruz.



AKP ve politikalarına paralel söylemler üretenler; adalet kavramını erkekler arasındaki bir eşitlik, kadınların da kendi aralarındaki bir eşitlik olarak, yani 'cinsiyet adaleti' olarak öne sürüyorlar. Yalnızca kadınların kendi arasında tanımlanan bir eşitlik ya da adalet kavramı kadınların hayatın olanaklarından yoksun bırakılmasıdır. Bu yüzden kadınlar için adaletin yasa önünde ve hayatın her alanında, sokakta, işte, mecliste eşitlik olmadan ve demokratik bir ortam sağlanmadan gerçekleşmeyeceğini söylüyoruz” denildi

‘Erkek adalet değil gerçek adalet' için bizler de yürüyüşe katılıyoruz!

Kadınlar olarak erkek adalet değil gerçek adalet için birlikte yürümek istendiği vurgulanan açıklamada şöyle denildi: “Son dönemde özellikle OHAL ile birlikte vahşileşen hukuksuzluk ve cezasızlık politikaları erkek şiddetini de katbekat arttırdı. Kadın vekillerin, siyasetçilerin ve belediye başkanlarının tutukluluğu, atanan kayyumların önce kadın çalışmalarını durdurmaları ve sığınakları kapatmaları, Kanun Hükmünde Kararnamelerle işinden edilen yüzbinlerce insanın yanı sıra kadınların dayanışma derneklerinin ve kadın odaklı habercilik yapan medya kurumlarının da kapatılması kadınların ve çocukların erkek şiddeti karşısındaki konumlarını kırılganlaştırıyor. Kadınların siyasi kazanımlarına el konuluyor, kadınlar siyasetten uzaklaştırılıyor. Hayatın her alanında, erkeklerle eşit haklara ve fırsatlara sahip olana kadar: Eşitlik yoksa adalet de yok.



Tüm kadınları, mor rengimizle 6 Temmuz’da Pippa Bacca’nın katledildiği yerde, yani Gebze’de Adalet Yürüyüşü’ne katılmaya; erkek adaletin ve OHAL hukuksuzluklarının değil gerçek adaletin, demokrasinin tesis edildiği, herkesin ve özellikle de kadınların eşit ve özgür oldukları bir dünya için yürümek üzere buluşmaya çağırıyoruz.”

İmzacılar

17+ Alevi Kadınlar

78'liler Federasyonundan Kadınlar

Adana Kadın Platformu

AKA-DER Kadın Faaliyeti

AKDAM - Adana Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınma Evi Derneği

Ankara Kadın Platformu

Antalya Kadın Danışma Merkezi

Avcılar Kadın Dayanışması

Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu

Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi

Bakırköy Kadın Dayanışması

Barış İçin Kadın Girişimi

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği

Buca Evka1 Kadın Kültür ve Dayanışma Evi Derneği (BEKEV)

Demir Leblebi Kadın Derneği

DİSK/Genel-İş Sendikası'ndan Kadınlar

Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye Koordinasyonu

Ekmek ve Gül

EMEP'li Kadınlar

Erzincan Katre Kadın Oluşumu

Esenyalı Kadın Derneği

Eşit Yaşam Derneği

EŞİTİZ (Eşitlik İzleme Kadın Grubu)

Ev Kadınları Destekleme ve Kalkındırma Derneği (EVKAD)

F Feminist Düşün, Edebiyat ve Sanat Dergisi

Femin Art

FeminAmfi

Feminist Çukurova

Feminist Kadın Çevresi

Gülsuyu Gülensu Kadın Dayanışma Evi

Halkevci Kadınlar

HDK Kadın Meclisleri

HDP Kadın Meclisi

İlerici Kadınlar Meclisi

İmece Ev İşçileri Sendikası

İstanbul KESK Kadın Meclisi

İşçi Kardeşliği Partili Kadınlar

İzmir Amargi

İzmir Kadın Dayanışma Derneği

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

Kadın Emeği Kolektifi

Kadın Komünü

Kadın Yazarlar Derneği

Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği

Kampüs Cadıları

KAOS GL

Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği

Kazete - Bağımsız Kadın Gazetesi

Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği

Kocaeli Kadın Platformu

Koza Kadın Derneği

Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması

Lezbiyen Biseksüel Feministler

LGBTİ+ Barış Girişimi

Mor Dayanışma

Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği

Nar Kadın Dayanışması

ÖDP'li Kadınlar

Pendik Kadın Derneği

Sosyal Dayanışma Ağı SODA

SYKP Genel Kadın Meclisi

Şiddetsizlik Merkezi'nden Kadınlar

Tevgera Jinên Azad

TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu

Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği Kadın Komisyonu

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu

Türk Kadınlar Birliği

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu

Uçan Süpürge

Üniversiteli Kadın Kolektifi

Yeniyol’dan Kadınlar

Yeryüzü Kadınları

Yeşil Feministler

Zorla Alıkonulan Kadınlar İçin Mücadele Platformu