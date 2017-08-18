"Kadın olduğum için belediyeden atıldım!"

İstanbul Büyükçekmece Belediyesi'ndeki işinden kadın olduğu için atıldığını söyleyen Büşra Kaleli, belediyeye suç duyurusunda bulundu. Kaleli, Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da "Sana belediyemin haberini yaptırtmam" diyerek odasından kendisini hakaretlerle kovduğunu anlattı.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre Kaleli, dört aydır taşeron şirket Master Gayrı Menkul ve Şehircilik Hizmetleri’ne bağlı olarak Büyükçekmece Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde çalışıyordu. Ancak taşeron şirketin sahibi Cengiz Yılmaz, Kaleli’yi 5 Ağustos’ta odasına çağırıp “Büyükçekmece Belediyesi bize erkek personel çalıştırma konusunda baskı yapıyor. Bu yüzden seninle 1 Eylül tarihinden sonra yollarımızı ayırmak zorundayız” dedi.

Kadın olduğu için işten atılmaya anlam veremediğini ifade eden Kaleli “Keşke bana ‘Beklentilerimize cevap veremedin’ denilseydi. Bu kadar üzülmezdim” tepkisini gösterse de, elindeki projeyi yarıda bırakmamak için 1 Eylül’e kadar belediyedeki işine devam etmeye karar verdi.

Fakat bu görüşmenin üzerinden bir hafta geçmeden Kaleli’nin yerine çalışacak erkek personel işe başladı. Ve, taşeron şirket Kaleli’yi arayarak yeni personele işi öğretmesini istedi. ‘Yeni gelen personelin referans yoluyla belediyede çalıştırıldığını’ söyleyen Kaleli, “Bir kadının sırf kadın olduğu için böyle muamele görmesine dayanamadım günlerce uykusuz kaldım” dedi.

"Sana belediyenin haberlerini yaptırtmam"

Kaleli sonuç olarak, kadın olduğu için işten çıkarıldığını kamuoyuna duyurmak için harekete geçti. Ancak bu kez, bu durumu öğrenen Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak kendisini odasına çağırdı. Kaleli, odada yaşananları şöyle anlatıyor:

“Başkan yardımcısı alaycı bir dille, ‘Yaşın kaç senin dedi?’ Yaşımı söyleyince ‘Yaşın da baya varmış. Sana belediyemin haberlerini yaptırmam’ diyerek üzerime yürüdü. Konuşmama bile izin vermeden el kol hareketleri yaparak ve yüksek sesle “Eşyalarını al ve belediyemden defol’ dedi. Bütün belediye personeli bu olanları duydu. Hakarete maruz kaldıktan sonra Büyükçekmece Savcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundum.”

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