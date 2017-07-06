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Kadın öğretmenin öğrenci istismarına 15 yıl hapis

Gerekçe; "çocuğa cinsel saldırı”, “müstehcen görüntü izletme” ve “alıkoyma...”

06 Temmuz 2017 15:39

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir okulda görev yapan matematik öğretmeni Hatice K.Y'nin (43), kız öğrencisi A.P.E.’ye (14) “cinsel istismar”dan Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava sonuçlandı. Olay, kızının cep telefonunu kontrol eden annenin öğretmen Hatice K.Y.'nin gönderdiği çıplak fotoğraf ve videoları bulmasıyla ortaya çıktı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, öğrencisinin telefonunda bulunan kendisine ait cinsel içerikli görüntüleri "mağdurun isteği doğrultusunda gönderdiğini" belirten evli ve 2 çocuk annesi Hatice K.Y., “Ama neden gönderdim hâlâ bilmiyorum” dedi. 

Mağdur A.P.E. ise, çocuk merkezinde verdiği ifadede, “Sanığın evinde yanında yattığını, birbirlerine dokunduklarını, birkaç defa da sanığa ait otomobil ile AVM’nin otoparkında seviştiklerini, sanığın cep telefonuna cinsel içerikli görüntüler gönderdiğini” öne sürdü; ancak şikâyetçi olmadığını söyledi. 

“Çocuğa cinsel saldırı”, “müstehcen görüntü izletme”, “alıkoyma” suçlarından toplam 15 yıl 2 ay hapse mahkûm edilen Hatice K.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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