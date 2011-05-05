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KADIN ÖĞRETMENİN DARBINDA 2 TUTUKLAMA ERZURUM (A.A)

05 Mayıs 2011 11:57

-KADIN ÖĞRETMENİN DARBINDA 2 TUTUKLAMA ERZURUM (A.A) - 05.05.2011 - Erzurum'un Pasinler ilçesinde kadın öğretmenin okul çıkışı darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri tarafından oluşturulan özel ekip tarafından yakalanan zanlılar K.N. (24) ve Ü.A. (24), Pasinler Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşına çıktı. Mahkemede üzerine atılan suçların bazılarını kabul eden ve pişman olduklarını ifade eden iki zanlı, ''Adam öldürmeye teşebbüs'', ''Cinsel saldırı'' ve ''Kişi hürriyetinden yoksun bırakma ve yağma'' suçlarından tutuklandı. Zanlılar mahkemenin ardından Erzurum'daki cezaevine gönderildi.

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