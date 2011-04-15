-KADIN ÖĞRETMENİN DARBINA 1 GÖZALTI İZMİR (A.A) - 15.04.2011 - Erzurum'un Pasinler ilçesinde, okul çıkışı kadın öğretmeni darbeden zanlının çizilen robot resmine benzeyen kişi, İzmir'de yakalanarak Erzurum'a götürüldü. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Pasinler ilçesinde okul çıkışında darbedilen öğretmen Ayşe Karaca'nın hastanede verdiği eşkal doğrultusunda, robot resmi çizilen zanlıya yönelik Erzurum polisinin yaptığı araştırma sonucu, resme benzeyen bir kişinin, öğretmen Karaca dövüldükten sonra olay yeri yakınlarında görüldüğü belirlendi. Kimliği açıklanmayan şüphelinin, olaydan sonra İzmir'de bulunan ailesinin yanına geldiği tespit edildi. İzmir'e gelen Erzurum Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekibi, İzmir polisi ile ortaklaşa düzenlediği operasyonda, şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, öğretmen Ayşe Karaca'nın teşhis etmesi için Erzurum'a götürüldü. -OLAY- Erzurum'un Pasinler ilçesinde, 6 Nisan'da, Milli Egemenlik İlköğretim Okulunda görev yapan sınıf öğretmeni Ayşe Karaca, okul çıkışı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce başına taş vurularak darbedilmiş, Karaca olayın ardından Pasinler Devlet Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aziziye Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen ve ameliyata alınan Karaca'nın hayati tehlikeyi atlattığı bildirilmişti.