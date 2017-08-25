Kadın öğretmen ve öğrencilere saldıran 4 kişi tutuklandı

Ömer KOÇ/GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Göksun İlçesi\'nde matematik öğretmeni Özgen Adıyeke\'ye uçan tekme atıp 2 öğrenciyi darp eden 5 kişiden 4\'ü tutuklandı. Elazığ\'ın Kovancılar İlçesi\'nde yakalanan diğer saldırganın da yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Olay, 17 Ağustos\'ta Yeni Mahalle\'deki Göksun Fen Lisesi Pansiyonu\'nda meydana geldi. İddiaya göre Yetiştirme ve Destekleme Kursu için pansiyonda kalan öğrencilere, alkollü oldukları öne sürülen Cengizhan Ö. (18), Oğuz Kan K. (18), Murat D. (19), Abdulkerim G. (19) ve A.Ö. (17) saldırdı. Yönetici öğretmen Özgen Adıyeke sesleri duyarak aşağıya indi. Bu sırada gruptan biri Adıyeke\'ye yumrukla saldırdı. Pansiyonun güvenlik kameralarınca da kaydedilen olayda yüzüne aldığı darbeyle şoke olan kadın öğretmene bu defa bir başkası uçan tekmeyle saldırdı.

Özgen Adıyeke yere yığılırken, öğrenciler öğretmeni korumak için araya girdi ve Ü.S. ile T.A. adında 2 öğrenci şüpheliler tarafından darp edildi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, şüphelileri yakalayarak gözaltına alındı. 5 kişi, ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcısı kararıyla serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK YAKALAMA KARARI ÇIKARDII

Tüm bu yaşananlar ise dün ortaya çıktı. Büyük tepki çeken olayla ilgili bugün Göksun Cumhuriyet Başsavcılığı öğretmen ve öğrencilere saldıran şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarttı. Polis tarafından yakalanan Cengizhan Ö., Oğuz Kan K., Murat D., A.Ö. sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Adresinde bulunamayan Abdulkerim G.\'nin ise Elazığ\'ın Kovancılar İlçesi\'nde olduğu tespit edildi. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Abdulkerim G.\'nin sorgusun ardından yarın Kovancılar Adliyesi\'ne sevk edileceği belirtildi.

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